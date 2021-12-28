رسميا.. «برشلونة» يعلن إصابة رابعة بين صفوفه بفيروس «كورونا»

لاعب برشلونة جوردي ألبا. (الإنترنت)

أعلن نادي «برشلونة» الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، في بيان رسمي، إصابة لاعب جديد، من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بفيروس «كورونا المستجد».

وقال النادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:«خضع أليخاندرو بالدي، لفحوصات كورونا، التي جاءت إيجابية، في الاختبارات التي تم إجراؤها اليوم قبل التدريبات».

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وأضاف النادي: «اللاعب بصحة جيدة، ومعزول في منزله، والنادي قام بإبلاغ الجهات المختصة».

وأصبح بالدي رابع لاعب يصاب بفيروس «كورونا» في صفوف «برشلونة»، إذ أعلن النادي اليوم أيضًا إصابة جوردي ألبا، بعد أن أعلن أمس الإثنين إصابة داني ألفيش وكيلمونت لنجيليت.

ويحل «برشلونة» ضيفًا على «ريال مايوركا»، يوم الأحد المقبل، على ملعب «إيبيروستار»، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.