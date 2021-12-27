مبابي أفضل لاعب في العالم 2021

الفرنسي كيليان مبابي يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم للعام 2021 المقدمة من جوائز «دبي غلوب سوكر».

توّج الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم «باريس سان جيرمان»، بجائزة أفضل لاعب في العالم للعام 2021، المقدمة من جوائز «دبي غلوب سوكر»، بالشراكة مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وحصد مبابي الجائزة متفوقًا على العديد من نجوم الساحرة المستديرة أمثال كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي ومحمد صلاح وكريم بنزيما.

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يشار إلى أن مبابي يقدِّم موسمًا رائعًا مع «بي أس جي»، وسجّل 10 أهداف بالدور الأول من الدوري الفرنسي، علمًا بأن عقده مع فريقه ينتهي بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد عقده حتى الآن.