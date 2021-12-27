مبابي أفضل لاعب في العالم 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 ديسمبر 2021, 07:01 مساء
الفرنسي كيليان مبابي يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم للعام 2021 المقدمة من جوائز «دبي غلوب سوكر».

توّج الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم «باريس سان جيرمان»، بجائزة أفضل لاعب في العالم للعام 2021، المقدمة من جوائز «دبي غلوب سوكر»، بالشراكة مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وحصد مبابي الجائزة متفوقًا على العديد من نجوم الساحرة المستديرة أمثال كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي ومحمد صلاح وكريم بنزيما.

- مانشيني أفضل مدرب من «غلوب سوكر»
- رونالدو يتوج بجائزة الهداف التاريخي من «غلوب سوكر»
- «تشيلسي» أفضل نادٍ للعام 2021

يشار إلى أن مبابي يقدِّم موسمًا رائعًا مع «بي أس جي»، وسجّل 10 أهداف بالدور الأول من الدوري الفرنسي، علمًا بأن عقده مع فريقه ينتهي بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد عقده حتى الآن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إقالة مدرب الأهلي طرابلس الفرنسي سيموندي وتعيين التونسي زميط موقتا
رياضة محلية
بليحق: وقف بث جلسة «النواب» لعرض تقارير أمنية ذات طابع سري
ليبيا
وليامز تعلق على جلسة مجلس النواب
ليبيا
النويري: الليبيون يطالبون بالانتخابات والمصالحة وتوحيد المؤسسة العسكرية
ليبيا
بيل غيتس يكشف أكثر القضايا التي تقلقه في 2022
دولى
«سبايدرمان» أول فيلم في عصر «كوفيد-19» يتجاوز مليار دولار
ثقافة وفن
الدبيبة يوقف تغيير مجلس إدارة شركتي «ليبيانا» و«المدار»
ليبيا
«صدمة» أممية إثر تقارير عن مجزرة ضد مدنيين في بورما.. ومطالب بفتح تحقيق
دولى
القيب: الحد الأقصى لتوفير الكتاب المدرسي بالكامل 30 يوما
ليبيا
«ذا غارديان»: المملكة المتحدة متهمة بالدفاع عن الفساد في ليبيا بعد تغريدة عن ...
ليبيا
تخريب رسم جداري لتكريم ضحايا 17 أكتوبر 1961 الجزائريين في باريس
دولى
الصين: تطهير «كامل» لمدينة شيآن وتعزز القيود على سكانها
دولى
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس 0 - 0 المحلة
رياضة محلية
الهلال يحقق ثلاث نقاط والاتحاد يعزز والصداقة ينتعش في الدوري الليبي
رياضة محلية
المشري يكشف مقترحا دوليا وآخر محليا لخارطة الطريق المقبلة
ليبيا
وليامز: تحديد مدة تأجيل الانتخابات الليبية هو أمر يعود لمجلس النواب والمفوضية ...
ليبيا
وفاة ديسموند توتو أحد رموز الكفاح ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا
دولى
«رويترز»: إصابة 10 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة
عربى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

توصيات «لجنة النواب» بشأن العملية الانتخابية: إعادة تشكيل الحكومة ووضع خارطة طريق جديدة