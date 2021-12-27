تشيلسي أفضل نادي لعام 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 ديسمبر 2021, 06:53 مساء
تشيلسي النادي الأفضل في العالم من جوائز دبي جلوب سوكر. (الإنترنت)

حصل تشيلسي الإنجليزي على جائزة النادي الأفضل في العالم 2021، المقدمة من جوائز دبي جلوب سوكر، بالشراكة مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وتستضيف قبة الوصل، في قلب إكسبو 2020 دبي، النسخة الـ12 من جوائز دبي جلوب سوكر، بحضور نخبة من نجوم كرة القدم العالمية، ضيوف مؤتمر دبي الرياضي الدولي، وحفل جائزة دبي جلوب سوكر، والفائزين بهذه الجائزة الدولية المرموقة.

ونال تشيلسي هذه الجائزة، بفضل إنجازهم الكبير بالتتويج بالنسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد التفوق على أندية كبرى في مشوار المسابقة.

وتمكن الفريق اللندني من الفوز على مواطنه الإنجليزي مانشستر سيتي في المباراة النهائية، علما بأنه أقصى عملاق البطولة التاريخي ريال مدريد، من نصف النهائي، بعد التفوق عليه ذهابا وإيابا.

وتفوق تشيلسي على عديد الأندية المرشحة للجائزة، هي الأهلي المصري - الهلال السعودي - أتلتيكو مدريد - بايرن ميونخ - فلامنجو - إنتر ميلان - ليل - مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد - بالميراس - باريس سان جيرمان - بوهانج ستيلرز - أولسان هيونداي - فياريال.

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