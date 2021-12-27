رونالدو يتوج بجائزة الهداف التاريخي من «غلوب سوكر»

البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد توج بجائزة الهداف التاريخي لكرة القدم من «غلوب سوكر». (الإنترنت)

توج البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم «مانشستر يونايتد»، بجائزة الهداف التاريخي لكرة القدم، المقدمة من «غلوب سوكر» بالشراكة مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وقال خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو، الذي تسلم الجائزة بدلًا عن نجم مانشستر يونايتد: «من الصعب على أي لاعب أن يسجل عدد الأهداف التي سجلها رونالدو، فهو أفضل لاعب في العالم، ويستحق هذه الجائزة».

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وظهر الدون البرتغالي في رسالة مصورة، قال فيها: «لسوء الحظ لم أستطع التواجد في الحفل، لكنني سعيد بهذه الجائزة، وأتمنى للجميع حظًّا موفقًا، وعطلة عيد ميلاد سعيدة».