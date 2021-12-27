مانشيني أفضل مدرب من «غلوب سوكر»

روبرتو مانشيني المدير الفني لإيطاليا يتوج بجائزة أفضل مدرب في العالم خلال 2021 من غلوب سوكر. (الإنترنت)

حصل روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، على جائزة أفضل مدرب في العالم خلال 2021، المقدمة من جوائز جوائز «دبي غلوب سوكر»، بالشراكة مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

ونجح مانشيني خلال العام الحالي في قيادة منتخب إيطاليا لحصد لقب «يورو 2020» على حساب إنجلترا في المباراة النهائية.

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وكانت القائمة النهائية للمرشحين تضم، كلاً من ديدييه ديشامب (منتخب فرنسا) - روبرتو مانشيني (منتخب إيطاليا) - بيب غوارديولا (مانشستر سيتي) - توماس توخيل (تشيلسي) - هانز فليك (منتخب ألمانيا) - ليونيل سكالوني (منتخب الأرجنتين).