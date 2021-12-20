بالفيديو: نابولي يواصل سيطرته على ميلان في أرضه وسط جماهيره

مباراة ميلان ونابولي. (إنترنت)

كشر نابولي عن أنيابه في استعادة توازنه في الدوري الإيطالي، عبر انتصار صعب وثمين في عقر دار ميلان بهدف، في القمة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو، في ختام الجولة 18 من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم «الكالتشيو»، أمس الأحد.

وسجل هدف نابولي الوحيد لاعب الوسط المقدوني الشاب إليف إلماس في الدقيقة الخامسة، دون أن ينجح ميلان في التعويض فيما تبقى من دقائق في المباراة، وكاد ميلان يقتنص نقطة من براثن ضيفه الجنوبي في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء بهدف الإيفواري فرانك كيسي، إلا أن تقنية الفيديو، أجهضت فرحتهم بالهدف بداعي التسلل، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

وبهذا الفوز، رفع نابولي رصيده إلى 39 نقطة يقتنص بها الوصافة من الميلان بفارق الأهداف، وكلاهما يبتعد عن المتصدر إنتر ميلان بفارق أربع نقاط.

وحقق المخضرم لوتشيانو سباليتي المدير الفني لنابولي أكثر من هدف في المباراة، حيث إن الفريق استعاد ذاكرة الانتصارات بعد ثلاث جولات سقط خلالها في فخ التعادل مرة، والخسارة مرتين تواليًا، كما أن نابولي واصل تكريس العقدة لميلان في عقر داره للمباراة السابعة تواليًا.