الإصابة تبعد كومان عن المباراة الأخيرة لبايرن في 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 ديسمبر 2021, 04:49 مساء
الفرنسي كينغسلي كومان. (الإنترنت)

سيغيب الجناح الدولي الفرنسي كينغسلي كومان، عن المباراة الأخيرة لفريقه بايرن ميونيخ للعام 2021 بسبب الإصابة، وذلك بحسب ما أعلن النادي البافاري اليوم الأربعاء.

وأصيب كومان في الشوط الأول من المباراة التي فاز بها بايرن الثلاثاء على مضيفه شتوتغارت (5-صفر) في المرحلة السادسة عشرة من الدوري المحلي، ما سمح له بحسم لقب بطل الخريف الشرفي قبل مباراة على انتصاف الموسم.

وأظهرت الفحوص أن كومان يعاني من تمزق في العضلة الخلفية لفخذه الأيمن بحسب ما كشف بايرن، وبالتالي سيغيب عن المباراة الأخيرة للفريق في 2021 الجمعة في «أليانز أرينا» ضد فولفسبورغ.

وسبق لمدرب بايرن يوليان ناغلسمان أن كشف عشية الفوز على شتوتغارت أن الفرنسي البالغ 25 عامًا يعاني من «إرهاق بسيط»، لكنه أجبر على إشراكه نتيجة الغيابات الكثيرة في صفوف الفريق إن كان بسبب فيروس كورونا أو الإصابة.

ويتصدر النادي البافاري ترتيب الدوري بفارق تسع نقاط عن غريمه وملاحقه بوروسيا دورتموند الذي يلتقي لاحقًا الأربعاء مع ضيفه غرويتر فورث متذيل الترتيب، وبالتالي ضمن لقب بطل الخريف الشرفي للمرة الخامسة والعشرين في تاريخه، وأكد مرة أخرى بأنه مرشح بقوة للفوز بلقب الـ«بوندسليغا» للموسم العاشر تواليًا.

ويعاود بايرن نشاطه في الدوري بعد العطلة الشتوية التقليدية على أرضه بمواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ في السابع من يناير.

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