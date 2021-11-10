إبراهيموفيتش لا يفكر في الاعتزال

زلاتان إبراهيموفيتش. (الإنترنت)

كشف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، أنه لم يفكر في الاعتزال حتى هذه اللحظة، مؤكدًا أنه يريد الاستمرار في التواجد على أرض الملعب لفترة أطول.

وقال زلاتان في تصريحات نقلها موقع «توتو ميركاتو» وفقًا لـ«كورة»: «لم أقرر متى سأتوقف، وبدلًا من ذلك أود الاستمرار قدر الإمكان، لا أريد التفكير في الاعتزال، لا أريد أن أصبح واحدًا من هؤلاء الذين يشعرون بالحزن على أنفسهم عندما يعتقدون أنهم كان بإمكانهم الاستمرار في اللعب».

وأضاف: «في الموسم الماضي تعرضت لإصابات أكثر من المعتاد، وكان هذا بسبب أنني لم أفكر في الأمر مطلقًا».

وتابع: «عندما كنت أشعر ببعض الانزعاجات كنت أبذل قصارى جهدي للفريق لأن هذه هي عقليتي، بعد أن بلغت الثلاثين من عمري، لاحظت أن الآلام الجسدية لا تختفي».

وواصل: «في ميلان، لديّ أخصائي علاج طبيعي يتابعني على مدار الـ24 ساعة في اليوم، وعلى كل صغيرة يتدخل الطبيب، بمجرد أن أشعر بشيء ما يجب أن أتلقى العلاج فورًا».