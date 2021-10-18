«برشلونة» يتلقى صدمة بشأن رحيم سترلينغ

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 أكتوبر 2021, 10:12 مساء
الإنجليزي الدولي رحيم سترلينغ. (الإنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، السعر الذي حدده «مانشستر سيتي» لرحيل لاعبه الإنجليزي الدولي رحيم سترلينغ، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وارتبط اسم سترلينغ بالانتقال إلى «برشلونة»؛ لتعزيز الخط الأمامي للفريق الكتالوني، بعد رحيل ليونيل ميسي وأنطوان غريزمان، خاصة أنه خرج من حسابات مدربه بيب غوارديولا.

وقالت جريدة «ماركا» الإسبانية، إن «مانشستر سيتي» لن يقبل ببيع سترلينغ الذي ينتهي تعاقده في صيف 2023، بأقل من 80 مليون يورو.

وأشارت الجريدة، إلى أن هذا السعر سيعقِّد وصول اللاعب إلى «برشلونة»، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعانيها النادي الكتالوني.

وواصلت الجريدة، أن «مانشستر سيتي» ليس من نوعية الأندية التي تخفض أسعار لاعبيها مع اقتراب نهاية عقودهم، والدليل ما حدث مع إيريك غارسيا قبل انضمامه لـ«برشلونة»، حيث تمسك الـ«سيتيزنز» ببيعه مقابل 20 مليون يورو، رغم علمهم بأنه لن يجدد وسيرحل مجانًا.

واختتمت الجريدة، أن الإسباني الشاب داني أولمو، لاعب «لايبزيغ»، من بين اللاعبين الموجودين ضمن خطط «برشلونة»، لكن وضعه يعتبر نفس وضع سترلينغ، حيث يشترط ناديه الحصول على 50 مليون يورو مقابل بيعه، وهو رقم لن يقدر عليه البارسا.

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