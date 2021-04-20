محكمة مدريدية تقضي بمنع «ويفا» و«فيفا» من اتخاذ إجراءات ضد دوري السوبر

شعار الاتحاد الأوروبي «ويفا». (الإنترنت)

قضت محكمة في العاصمة الإسبانية مدريد الثلاثاء، بمنع الاتحادين الأوروبي «ويفا» والدولي «فيفا» لكرة القدم، من اتخاذ أي إجراء ضد عملية إطلاق الدوري السوبر الانفصالي الذي فتح «حربا» في الكرة الأوروبية.

وبحسب نص الحكم الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، تشير محكمة مدريد التجارية رقم 17 إلى أنها «تأمر فيفا وويفا (...) بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء أو تصرف أو إصدار أي إعلان أو بيان صحافي يمنع أو يعرقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، عملية التحضير للدوري السوبر لكرة القدم».

وأعلنت ستة أندية إنكليزية (ليفربول، مانشستر يونايتد، أرسنال، تشلسي، مانشستر سيتي، توتنهام)، مع برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانية، يوفنتوس وإنتر وميلان الإيطالية اطلاق مسابقة قد تنسف دوري أبطال أوروبا. ويمكن أن تنضم ثلاث أندية جديدة إلى هذه المسابقة بينها فريقان من فرنسا، بحسب ما أعلن مصدر موثوق لوكالة «فرانس برس».

تضمن المشاركة في الدوري السوبر لهذه الأندية مقعدا لها في كل سنة وبالتالي عدم القلق من إمكانية عدم احتلال مركز مؤهل وما يرافق ذلك من خسائر مادية ضخمة.

وهدد الاتحاد الاوروبي باستبعاد هذه الأندية ومنع لاعبيها من المشاركة في البطولات القارية والمسابقات المحلية من ضمنها دوري أبطال أوروبا، بيد أن رئيس ريال مدريد ورئيس الدوري السوبر الجديد فلورنتينو بيريس اعتبر أن هذا الأمر «مستحيل».

دبلوماسية زيدان

وقال بيريس رئيس النادي الأكثر تتويجاً في دوري الابطال باشكاله المختلفة (13 لقباً) لبرنامج «إل تشيرينغيتو» التلفزيوني «لن يُطرد مدريد من دوري الابطال، بالطبع لا. ولا حتى سيتي أو أي فريق آخر».

وأضاف «لن يحصل ذلك. لا أريد الدخول في الاسباب القانونية، لكن هذا لن يحصل. هذا مستحيل».

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ولوّح الاتحاد الأوروبي أيضا بحرمان اللاعبين من تمثيل منتخباتهم الوطنية بحال مشاركتهم في المسابقة، لكن بيريس، البالغ 74 عاما، أكد: «أي لاعب يمكنه أن يبقى هادئا لان هذا لن يحصل. ويفا احتكار ويجب أن يكون شفافا. لا يملك ويفا صورة جيدة في تاريخه. يجب أن يكون منفتحا للحوار ولا يهدد».

في المقابل، تحاشى مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان الحديث عن هذا الموضوع وسط الاحراج الذي يواجهه مدربو الفرق ولاعبوها، ورد بدبلوماسية في مؤتمر صحافي عشية مواجهة فريقه لقادش في الدوري المحلي «لدي رأي، لكني لن أدلي به أمامكم، لءنكم ستقولون بعد ذلك «زيدان لا ينجر إلى اتخاذ موقف صريح، ولا يقول شيئا دائما»، أاردف «السؤال يجب ان يُوجّه إلى الرئيس».