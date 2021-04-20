رد ناري من بيريز على رئيس رئيس «يويفا» ورئيس الوزراء البريطاني بسبب دوري السوبر الأوروبي

فلورنتينو بيريز (فرانس برس)

أكد رئيس نادي ريال مدريد، ورئيس دوري السوبر الأوروبي، فلورنتينو بيريز، أن فريقه لن يتم إقصاءه من بطولتي دوري أبطال أوروبا أو الدوري الإسباني، بسبب دوري السوبر الأوروبي الجديد.

وقال بيريز، في مقابلة أجراها مع برنامج «التشيشرينجو»: «دوري السوبر الأوروبي سينطلق في أقرب وقت ممكن، سنتحدث مع يويفا وفيفا، ولا أعلم لماذا هم غاضبون؟ هم لا يحققون دخلًا لنا لإنقاذ كرة القدم، وعندما أقول إنقاذ كرة القدم فهو إنقاذ للجميع لنعيش جيدًا في السنوات الـ20 القادمة على الأقل، الآن الوضع مأساوي جدًا».

وأضاف: «لا يجب على يويفا أن يقوم بتهديدنا، علينا أن نجلس ونتشاور، ريال مدريد لن يتم إقصاءه من دوري أبطال أوروبا».

وتابع: «تهديدنا من يويفا لن يُجدي، اللاعبون هادئون لأنهم يعرفون أن التهديدات لن تُنفذ، الاتحاد الأوروبي يريد احتكار كرة القدم ولكن عليهم بالشفافية، التطور الذي يعملون على تنفيذه العام 2024 لن يجدي، عندما نصل إلى 2024 سنكون في عداد الأموات بسبب الملايين التي نخسرها».

وأوضح: «الدوريات ستُلعب بشكل طبيعي، الأمور ستكون أجمل كثيرًا في وجود دوري السوبر الأوروبي، دوري أبطال أوروبا لا يجذب أحدًا قبل الدور ربع النهائي، لماذا علينا أن نلعب مع فرق متواضعة؟!».

وواصل: «بايرن والفرق الألمانية لم يتم دعوتها لدوري السوبر الأوروبي، سنكون 15 فريقًا وخمسة فرق أخرى يتناوبون على المشاركة، روما ونابولي سيكون لهما الحق في المشاركة أيضًا، لكن كل هذه الفرق ستحصل على أموالها من الـ15 فريقا الثابتين بالبطولة والتي ستلعب كل أسبوع».

وأكد: «دوري السوبر الأوروبي ليس بطولة الأغنياء، إنها مسابقة لإنقاذ كرة القدم، ونحن لن نسمح باختفاء كرة القدم، ولن يكون للكبار فقط، سنعلن عن بطولة للناشئين أيضًا ليتطوروا بشكل أكب».

وأتم رئيس ريال مدريد: «ما قاله رئيس الاتحاد الأوروبي إهانة كبيرة لأنييلي، أراه غير جدير بموقعه على رئاسة يويفا، علينا أن نغير الاتحاد الأوروبي ولا نريد رئيسًا يهين أحدًا، نريد الشفافية في أوروبا الديمقراطية التي لا يصح أن يقال بها ما قيل».

وعن تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أوضح رئيس ريال مدريد: «قال ذلك لأنهم أخبروه أن هذه المسابقة ستقضي على الدوري الإنجليزي، سيرى أن ذلك ليس حقيقيا».