غوارديولا يعتبر مشروع الدوري السوبر الأوروبي «لا يمت إلى الرياضة»

غوارديولا. (أرشيفية : إنترنت)

اعتبر الإسباني بيب غوارديولا، مدرب فريق «مانشستر سيتي» الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، أن مشروع الدوري السوبر الأوروبي «لا يمت إلى الرياضة»، في أول تصريح واضح وصريح معادٍ لهذه المسابقة المنشقة عن دوري الأبطال من أحد مدربي الفرق الاثني عشر المؤسسة.

وقال إن النظام المغلق للبطولة الجديدة «لا يمت إلى الرياضة عندما تنعدم العلاقة بين الجهود والمكافأة.. ليست رياضة عندما تكون ضامنًا للنجاح، ليست رياضة عندما لا يكون مهمًّا إذا خسرت».

ويضمن مشروع الدوري السوبر الأوروبي الذي سيتنافس فيه 20 فريقًا مقعدًا للأندية المؤسسة كل عام، حيث من المتوقع أن يرتفع عددها من 12 إلى 15، على أن تتنافس خمسة فرق للتأهل وفق معايير تحدد لاحقًا.