رئيس «الليغا» عن دوري السوبر الأوروبي: سيكون وفاة كرة القدم

خافيير تيباس مع فلورنتينو بيريز. (أرشيفية : إنترنت)

انتقد رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، خافيير تيباس، رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، لأنه كان من العناصر الدافعة لإطلاق دوري السوبر الأوروبي ووصف المسابقة بأنها تمثل وفاة لكرة القدم.

وقال بيريز، الذي اختير ليصبح رئيساً لدوري السوبر، للتلفزيون الإسباني، إن السبيل الوحيد لكي تنجو كرة القدم العالمية على كل المستويات سيكون عن طريق المسابقة الجديدة.

وكتب تيباس رئيس الرابطة على «تويتر»: «في ديسمبر 2020، قلت إن فلورنتينو بيريز كان جاهلاً جداً، لكن الآن أقول إنه خاسر».

وأضاف رئيس الليغا: «كرة القدم لم تُدمر تماماً كما يقول، ولن يكون أيضاً دوري السوبر هو الحل بل سيكون من بين المشكلات، سيمثل وفاة لكرة القدم».