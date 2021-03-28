مالك الزناد يسقط خصمه البلجيكي بالقاضية

حكم المباراة يعلن انتصار الملاكم الليبي مالك الزناد بالقاضية على خصمه البلجيكي تيمور نيكارخويف. (بوابة الوسط)

فاز الملاكم العالمي الليبي مالك الزناد بالضربة القاضية على الملاكم البلجيكي تيمور نيكارخويف الملقب بالمدمر وصاحب التصنيف الـ77 عالميا، في المباراة التي أقيمت في بلجيكا، اليوم الأحد.

وتمكن الزناد من الفوز بالضربة القاضية في الجولة التاسعة، ليحقق بهذا الفوز 17 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، منها 16 بالضربة القاضية، دون أن يتعرض لأي هزيمة.

ونقلت قناة الوسط (wtv) المباراة نقلا حصريا، وتابعها جمهور في طرابلس عبر شاشة كبيرة نصبت بميدان الشهداء.

وفي أخر ظهور له في أغسطس 2020، استطاع الزناد إسقاط الملاكم التشيكي أوندرنجرادو بالضربة الفنية القاضية في الجولة السابعة من النزال الذي احتضنته صالة كريستال في مالطا.