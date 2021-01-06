إصابة قائدة المنتخب الأميركي أليكس مورغان بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 يناير 2021, 04:13 مساء
أليكس مورغان الثانية من اليمين تحتفل مع زميلاتها بأحد الأهداف (فرانس برس)

أعلنت نجمة كرة القدم النسائية أليكس مورغان، المتوجة مع المنتخب الأميركي بلقب بطلات العالم مرتين، أنها مصابة بفيروس «كورونا المستجد».

وقالت القائدة الحالية للمنتخب الوطني في حسابها على «تويتر»: «للأسف، اختتمت وعائلتي العام 2020 باكتشافنا أننا التقطنا كوفيد خلال عطلتنا في كاليفورنيا»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وتابعت ابنة الـ31 عاما التي سجلت 107 أهداف في 170 مباراة خاضتها بقميص المنتخب الأميركي، أنها وعائلتها «نتعافى بشكل جيد، ما إن تنتهي فترة العزل، سألتزم ببروتوكولات الاتحاد الأميركي لكرة القدم حرصا على أن يكون جسدي تعافى تماما، وسأتمكن بعدها من الانضمام إلى زميلاتي في أرض الملعب».

وبعد تجربة وجيزة في توتنهام الإنجليزي، حيث خاضت خمس مباريات فقط سجلت خلالها هدفين، عادت لاعبة ليون الفرنسي سابقا إلى بلادها للدفاع عن ألوان أورلاندو برايد الذي لعبت في صفوفه بين 2016 و2019.

وسافرت مورغان وزوجها لاعب وسط لوس أنجليس غالاكسي السابق سيرفاندو كاراسكو وابنتهما البالغة سبعة أشهر تشارلي، إلى كاليفورنيا تحضيرا للمشاركة في معسكر تدريبي للمنتخب الوطني شهر يناير الجاري ضمن الاستعدادات لأولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

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