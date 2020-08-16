تقارير: ميسي يقرر الرحيل عن برشلونة.. الآن

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. (تويتر)

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حسم قراره النهائي بشأن الاستمرار مع برشلونة من عدمه، بعد الخروج المذل من دوري أبطال أوروبا، على يد بايرن ميونيخ بالخسارة بنتيجة (8-2).

وقالت جريدة «Esporte Interativo» في خبر حصري لها، وفقًا لـ»في الجول»، إن ميسي يريد الرحيل عن برشلونة فورا، أكثر من أي مرة سابقة بعدما خرج برشلونة دون ألقاب في الموسم المنقضي، عقب خسارة الدوري والكأس والسوبر الإسباني بجانب الخروج المهين من دوري أبطال أوروبا.

وكشفت الجريدة، أن ميسي لا يرى وجود مشروع جاد وناجح من برشلونة في الموسم المقبل، لافتة إلى أن الأرجنتيني لا يريد المال للبقاء.

يذكر أن ليونيل ميسي لديه بند يسمح له الرحيل مجانًا عن برشلونة في صيف 2021، حيث ارتبط النجم الأرجنتيني في الفترة الماضية بالانتقال لصفوف إنتر ميلان أو مانشستر سيتي.