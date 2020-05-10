برايتون يعلن إصابة لاعب ثالث ضمن صفوفه بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 مايو 2020, 08:51 مساء
فريق نادي برايتون الإنجليزي. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن نادي برايتون الإنجليزي، اليوم الأحد، تسجيل إصابة جديدة بين أحد لاعبي الفريق، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ليصبح ثالث اللاعبين في صفوف الفريق الإنجليزي.

وقال بول باربر، الرئيس التنفيذي لبرايتون، وفقًا لـ«كورة»: «عضو ثالث بالفريق الأول جاءت نتيجة تحليله إيجابية رغم القواعد التي يتم تطبيقها».
 
وأوضح: «الأمر مقلق، للأسف لدينا لاعب ثالث جاءت نتيجة تحليل عينته إيجابية أمس السبت رغم كل المعايير التي تم تطبيقها خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث لم يشارك اللاعبون في أي حصص تدريبية على الإطلاق».
 
وأضاف: «هناك حالة من القلق، وأعتقد أنه بديهي لكل الأندية أن يكون لديها هذا القلق، نود التأكد من أننا نقوم بكل ما في وسعنا لضمان تطبيق كافة البروتوكولات لتقليل المخاطر بقدر استطاعتنا».

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