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واحدة من كل 8 وفيات بالشرق الأوسط سببها الوقود الأحفوري

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 سبتمبر 2022, 02:00 مساء
واحدة من كل 8 وفيات بالشرق الأوسط سببها الوقود الأحفوري
محطة طاقة تعمل بالفحم في سان أفولد شمال شرق فرنسا بتاريخ 14 فبراير 2022 (أ ف ب)
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كشفت دراسة بمجلة «كوميونيكيشنز إيرث أند إنفارومنت»، الخميس، أن 90% من تلوث الهواء في الشرق الأوسط ينجم عن الوقود الأحفوري، ووفاة واحدة من كل ثماني في المنطقة تعزى إلى التلوث الناجم عنه.

في العام 2017، بدأ فريق دولي من العلماء رحلة طويلة في شرق البحر المتوسط عبر قناة السويس وحول الخليج العربي، لقياس نوعية الهواء باستخدام معدات متخصصة، وفق «فرانس برس».

وخلصوا إلى أن النسبة الأكبر من الجسيمات الدقيقة، التي يمكن أن تخترق الرئتين بعمق وبالتالي تشكل خطرا صحيا كبيرا مصدرها الأنشطة البشرية، وتأتي بشكل أساسي من إنتاج الوقود الأحفوري والفحم واستخدامهما.

- اكتشاف دور تلوث الهواء في التسبب ببعض سرطانات الرئة

ويتعارض هذا الاكتشاف مع الفكرة السائدة حتى الآن، بأن الظواهر الطبيعية مثل غبار الصحارى هي التي تؤثر على نوعية الهواء في هذه المناطق.

واكتشف العلماء وجودا كبيرا لعناصر سامة، مثل ثاني أكسيد الكبريت المرتبط بصناعة النفط والنقل البحري.

 السعودية والإمارات
وقال يوس ليليفلد، المؤلف الرئيسي للدراسة والباحث في معهد ماكس بلانك «هناك مصاف مثل تلك الموجودة في السعودية والإمارات تعتبر مصادر رئيسية لتلوث الهواء وكذلك سفن في البحر الأحمر وفي منطقة قناة السويس».

وعمل الفريق على احتساب معدل الوفيات الزائد الناجم عن تلوث الهواء سنويا في المنطقة، وخلص إلى أنه أعلى بكثير مما هو عليه في الدول الغربية الصناعية.

وفيات الكويت 
وأظهرت الدراسة أن عدد الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء بلغ 15.9% في الكويت مقارنة بـ3% في الولايات المتحدة و5.9% في قبرص.

وأوضح مؤلفو الدراسة أن وفاة واحدة من كل ثماني في المنطقة يمكن أن تعزى إلى التلوث الناجم عن الوقود الأحفوري، ونوعية الهواء هناك «تتجاوز بشكل دائم» معايير منظمة الصحة العالمية.

وأشار ليليفلد إلى «أن الأمر مشابه لمشكلات مقلقة جدا، مثل التبغ والكوليسترول والتي تمثل أخطارا صحية كبيرة في هذه الدول».

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