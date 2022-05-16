علاج أميركي جديد للسرطان يثبت فعاليته

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى باحثون دراسة على واحد من العلاجات الحديثة لعلاج مرضى سرطان الغدد اللمفاوية، فتوصلوا إلى نتائج مبشرة للغاية.

ووجد الباحثون في مركز روغل للسرطان (Rogel Cancer Center) التابع لجامعة ميتشغن الأميركية أنه بالاعتماد على العلاج الجديد تقلص حجم الورم لدى 80% من المصابين، بينما لا يزال الورم بشكل كامل لدى نسبة تراوحت بين 18 و20%، وفق «دويتشه فيله».

وشارك في هذه التجربة السريرية التي أجرتها الجامعة 20 مريضًا مصابين بسرطان الغدد اللمفاوية الهامشية بطيء النمو و33 آخرون مصابون بسرطان الغدد اللمفاوية الجريبية، وفقًا لموقع كلية الطب بجامعة ميتشغن.

الأعراض الجانبية للعلاج

أوضح البحث أن الأعراض الجانبية للعلاج، الذي يتم تناوله عن طريق الفم، تراوحت بين ارتفاع درجات الحرارة والإسهال والطفح الجلدي وانخفاض معدلات كرات الدم البيضاء في الدم، التي تعتبر جزءًا من الجهاز المناعي وعنصرًا أساسيًا لمقاومة الأمراض والعدوى.

وحصل العلاج على التصريح اللازم لاستخدامه طبيًا في الولايات المتحدة نهاية العام 2019، وفقًا لموقع الوكالة الأميركية للغذاء والدواء «إف دي إيه».

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وبعد نتائج تلك الدراسة، إلى جانب دراسات أخرى مشابهة، أقرت السلطات الأميركية استخدام العلاج بشكل مشروط لعلاج سرطان الغدد اللمفاوية في حالة ظهور الورم مرة أخرى بعد علاجه أو عند عدم الاستجابة لأنواع العلاج الأخرى.

ويعتبر «زانوبروتينيب» (Zanubrutinib)، نوعًا جديدًا من الأدوية المثبطة التي تحجب الإنزيم المتحكم في مسار الإشارات العصبية، التي تعتمد عليها الأورام اللمفاوية من أجل البقاء والنمو في جسم المريض، حسب «دويتشه فيله».

التجارب السريرية

تقول تيسيل فيليبس، أخصائية أمراض الدم بمركز روغل للسرطان والأستاذة المساعدة بجامعة ميتشغن والمشرفة على البحث، إنه بالرغم من أن العدد المحدود للمشاركين في التجارب السريرية يحد من القدرة على تعميم النتائج التي تم التوصل لها، «إلا أن النتائج المتعلقة بالأمان والفعالية تبرز إمكانات الدواء كإضافة للعلاجات المتوفرة لهذا السرطان».

ويصيب سرطان الغدد اللمفاوية الجهاز اللمفاوي، وهو مجموعة الأنسجة والأعضاء التي تنتج وتخزن خلايا الدم البيضاء. ولم يتمكن الأطباء من علاج المصابين بهذا النوع من السرطان بشكل فعال وآمن باستخدام العلاج الكيميائي، ولذلك يسعى الباحثون إلى إيجاد علاجات أخرى أكثر نجاحًا للمرض.