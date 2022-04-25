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بعض الأطعمة الغنية بالنتريت تسبب الإصابة بالسرطان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 أبريل 2022, 10:20 صباحا
بعض الأطعمة الغنية بالنتريت تسبب الإصابة بالسرطان
دراسة تقول إن تناول أطعمة محددة تحتوي على النتريت بانتظام مرتبط بزيادة خطر السرطان (الإنترنت)
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تركز الهيئات الصحية حول العالم على الحياة النظيفة، ما يشير إلى أن الامتناع عن تناول أطعمة معينة قد يكون ضروريًا لتجنب بعض أنواع السرطانات، وتقول الأبحاث إن الاستهلاك المنتظم للأطعمة المحتوية على الـ«نتريت» يمكن أن يكون مرتبطًا بخطر كبير للإصابة بسرطان البروستات.

ومن الأفضل تناول الأطعمة التي تحتوي على مستويات أعلى من إضافات الـ«نتريت»، مثل اللحوم المقددة والروبيان المجفف، باعتدال، وفق «روسيا اليوم».

 دراسة فرنسية
وجدت دراسة فرنسية أُجريت على أكثر من 100 ألف فرد، أن الأفراد الذين يستهلكون النترات بانتظام يزيد لديهم خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 25%.

ومع ذلك، كان خطر الإصابة بسرطان البروستات أعلى بنسبة 60% تقريبًا بين الأفراد الذين يستهلكون بانتظام المنتجات الغذائية المحتوية على الـ«نتريت».

ولم تجد النتائج المنشورة على منصة الصحة Univadis، أي ارتباط بين النترات أو الـ«نتريت» التي تحدث بشكل طبيعي، وتطور السرطان.

وتكهن الباحثون بأن المواد الحافظة قد تؤدي إلى تكوين مركبات «N-nitroso»، التي لها تأثير مسرطنة محتمل على البشر.

 التعرض للنتريت والنترات
تمكن الباحثون من تحديد التعرض للنتريت والنترات باستخدام قاعدة بيانات المكونات الغذائية، وكذلك الأسماء التجارية والعلامات التجارية للمنتجات الصناعية.

وتم تقييم التعرض لكل من المضافات الغذائية على أساس استهلاك المشاركين على مدار 24 ساعة.

وربط النيتريت سابقًا بزيادة خطر الإصابة بعديد أنواع السرطانات، حيث حذرت منظمة الصحة العالمية من مخاطر استهلاك المواد المضافة في ظل ظروف دون التعرض لمضادات الأكسدة.

وهذا لأنه ثبت أن مضادات الأكسدة تمنع تكوين مركبات «N-nitroso» المسببة للسرطان، وهي ملوثات كيميائية تتشكل أثناء تصنيع بعض الأطعمة، مثل الجبن واللحوم المقددة والأسماك.

وفي ظل ظروف معينة، مثل درجة الحرارة والوقت أو درجة الحموضة، تنتج المواد الكيميائية من تفاعل مركبات معينة مثل أملاح الـ«نتريت».

وتوضح وكالة المعايير الغذائية: «لذلك، من الممكن أن تحدث مركبات N-nitroso في الأطعمة التي تستخدم أملاح النتريت للحفظ والتلوين و/أو غازات الاحتراق للتجفيف. ولا توجد حاليًا حدود تنظيمية قصوى لمستوى مركبات N-nitroso في الغذاء».

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وفي حين ربطت مضافات الـ«نتريت» بالسرطان، فإن الـ«نتريت» الموجود بشكل طبيعي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض مزمنة.

وفي الواقع، هناك أدلة على أنها توفر الحماية الكافية ضد حالات معينة مثل ارتفاع ضغط الدم، لأنها تتحول إلى أكسيد النيتريك في الجسم وتوسع الأوعية الدموية.

وفي شكلها الإضافي، تستخدم الـ«نتريت» بشكل أساسي في تلوينها وتأثيراتها المضادة للميكروبات والمنكهات لأنواع عديدة من اللحوم والأسماك ومنتجات الجبن.

وهناك أدلة قوية تشير إلى أن اتباع نظام غذائي غني باللحوم المصنعة يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون، لكن الدراسة الفرنسية وجدت أن خطر الإصابة بالمرض لم يزدد بشكل كبير عن طريق النترات أو النترات.

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