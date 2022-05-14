Atwasat

أطعمة تزيد وزن الجنين.. تعرفي إليها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 مايو 2022, 10:33 صباحا
أطعمة تزيد وزن الجنين.. تعرفي إليها
اهتمام الحامل بما تتناوله من غذاء ضروري لصحة الجنين (الإنترنت)
alwasat radio

يجب على الأم الاعتناء بنظامها الغذائي لضمان إمداد الجنين، الذي يعتمد عليها في هذا الصدد اعتمادًا كليًا، بالعناصر الغذائية الكافية.

إذ وُجد أن التغذية الجيدة أثناء الحمل لها دور في تحديد وزن الجنين، فليس على الحامل أن تأكل لشخصين ولكن عليها أن تأكل بشكل معقول وصحي للتأكد من أن جنينها ينمو ويتطور ويزداد وزنه ضمن المعقول، حسب «ويب طب».

ومن الأكلات التي تزيد وزن الجنين
حبوب القمح الكاملة: إن إضافة الحبوب الكاملة في النظام الغذائي للحامل إلى جانب غذائها المعتاد له فائدة في زيادة وزن الجنين وتزويده بالعناصر الغذائية، مثل: الحديد، والسيلينيوم والمغنيسيوم والألياف.

الحليب: وُجد أن شرب 200 - 500 ملليلتر على الأقل من الحليب يوميًا قد يكون له تأثير إيجابي على وزن الجنين، إضافةً بأنه مصدر كبير للكالسيوم والبروتين، حيث يمكن إضافة الحليب إلى الشوفان أو القمح وحبوب الإفطار للحصول على الفائدة من كليهما.

السمك: يلعب السمك دورًا مهمًا في دعم نمو الجنين وزيادة وزنه لاحتوائه على أحماض أوميغا 3 الدهنية (Omega-3 fatty acids) التي تساعد على تعزيز نمو دماغ الطفل، ويجدر التنويه إلى ضرورة تنظيف السمك وطهيه جيدًا قبل تناوله.

- 9 أطعمة تحسن الحالة المزاجية
خلط هذه الأطعمة يزعج جسمك

العدس والفاصولياء: يعد العدس والفاصولياء مصدرًا كبيرًا للحديد والبروتين والألياف والفولات والكالسيوم، ونظرًا لاحتواء الفاصولياء على الزنك فهي مفيدة في تقليل خطر انخفاض وزن الأطفال عند الولادة أو الولادة المبكرة.

البيض والدجاج: يُعد البيض والدجاج مصدرًا كبيرًا للبروتين الذي يساعد على زيادة وزن الجنين.

المكسرات والفواكه المجففة: يساعد تناول اللوز والجوز والمشمش والتين المجفف وغيرها من المسكرات والفواكه المجففة باعتدال في زيادة وزن الجنين.

البطاطا الحلوة: تحتوي البطاطا الحلوة على الألياف والحديد والعديد من العناصر الغذائية، والبيتا كاروتين (Beta carotene) التي تعمل جميعها على زيادة وزن الجنين ودعم تطوره.

اللبن الزبادي: إضافةً إلى فوائد اللبن الزبادي في زيادة وزن الجنين فهو يساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء لأنه يُعد مصدرًا للبروبيوتيك (Probiotic).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قاعدة بيانات صينية مسربة تكشف أسماء آلاف المعتقلين في شينجيانغ

قاعدة بيانات صينية مسربة تكشف أسماء آلاف المعتقلين في شينجيانغ
روسيا تعلق تزويد فنلندا بالكهرباء اعتبارا من غد السبت

روسيا تعلق تزويد فنلندا بالكهرباء اعتبارا من غد السبت
في صراع جديد.. كلوب وغوارديولا يتنافسان على جائزة مدرب الموسم

في صراع جديد.. كلوب وغوارديولا يتنافسان على جائزة مدرب الموسم
«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد الاستعمار

«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد الاستعمار
بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة

بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة
كيلليني يؤكد رحيله عن يوفنتوس

كيلليني يؤكد رحيله عن يوفنتوس
استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا.. تحضير فرنسي لـ«فرسان المتوسط» قبل ضربة البداية

استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا.. تحضير فرنسي لـ«فرسان المتوسط» قبل ضربة البداية
نورلاند: صنع الله وقع تحت ضغوط لتحويل إيرادات النفط

نورلاند: صنع الله وقع تحت ضغوط لتحويل إيرادات النفط
في العدد 338: الإغلاق النفطي مستمر.. ومخاوف من فاتورة الغذاء

في العدد 338: الإغلاق النفطي مستمر.. ومخاوف من فاتورة الغذاء
بحضور ممثلين عن التشكيلات المسلحة.. «مركز الحوار الإنساني» ينظم لقاء تشاوريا حول الأزمة الليبية

بحضور ممثلين عن التشكيلات المسلحة.. «مركز الحوار الإنساني» ينظم لقاء تشاوريا حول...
حكومة الوحدة ترد على تقرير لـ«العفو الدولية» طالبت فيه بإقالة رئيس جهاز دعم الاستقرار

حكومة الوحدة ترد على تقرير لـ«العفو الدولية» طالبت فيه بإقالة رئيس جهاز دعم ...
بالفيديو: تصرف أشخاص منع كارثة محققة بفلوريدا .. والشرطة تبحث عنهم

بالفيديو: تصرف أشخاص منع كارثة محققة بفلوريدا .. والشرطة تبحث عنهم
شاهد.. «اقتصاد+» يناقش ملفات وقضايا اقتصادية في ليبيا

شاهد.. «اقتصاد+» يناقش ملفات وقضايا اقتصادية في ليبيا
«أويل برايس»: ليبيا تتطلع إلى التوسع النفطي في البحر وسط «قوة قاهرة» على اليابسة

«أويل برايس»: ليبيا تتطلع إلى التوسع النفطي في البحر وسط «قوة قاهرة» على اليابسة
مأساة النيهوم (4)

مأساة النيهوم (4)
إزالة تعديات على أراضٍ للدولة في زليتن (صور)

إزالة تعديات على أراضٍ للدولة في زليتن (صور)
انتهاء مغامرة مجرم خطير فر من سجن أميركي

انتهاء مغامرة مجرم خطير فر من سجن أميركي
كاريكاتير البكوش.. سحر الخطوط بين المتعة وضريبة المهنة

كاريكاتير البكوش.. سحر الخطوط بين المتعة وضريبة المهنة
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
النوم السيئ يقوِّض جهود تقليل الوزن
النوم السيئ يقوِّض جهود تقليل الوزن
خمس وفيات لأطفال بالتهاب كبد غامض.. والسلطات الأميركية تحقق
خمس وفيات لأطفال بالتهاب كبد غامض.. والسلطات الأميركية تحقق
كيف نفرق بين حساسية الربيع وأعراض «أوميكرون»؟
كيف نفرق بين حساسية الربيع وأعراض «أوميكرون»؟
تلوث المحار يودي بحياة شخص
تلوث المحار يودي بحياة شخص
صحة الأسنان كلمة السر في حماية مرضى السكري والشريان التاجي
صحة الأسنان كلمة السر في حماية مرضى السكري والشريان التاجي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مرض غامض يصيب أكباد الأطفال حول العالم.. و«منظمة الصحة» تحذر
مرض غامض يصيب أكباد الأطفال حول العالم.. و«منظمة الصحة» تحذر...
خطورة تكرر الإصابة بـ«كوفيد-19»
خطورة تكرر الإصابة بـ«كوفيد-19»...
النوم السيئ يقوِّض جهود تقليل الوزن
النوم السيئ يقوِّض جهود تقليل الوزن...
أعراض تشي بنقص في فيتامينات مهمة لجسمك
أعراض تشي بنقص في فيتامينات مهمة لجسمك...
علامات تدل على تكيس المبايض لدى النساء
علامات تدل على تكيس المبايض لدى النساء...
المزيد
أطعمة تزيد وزن الجنين.. تعرفي إليها
أطعمة تزيد وزن الجنين.. تعرفي إليها...
طرق منزلية للتخلص من الصداع دون أدوية
طرق منزلية للتخلص من الصداع دون أدوية...
آثار إيجابية إذا عرفتها ستفكر في الإقلاع عن التدخين
آثار إيجابية إذا عرفتها ستفكر في الإقلاع عن التدخين...
صحة الأسنان كلمة السر في حماية مرضى السكري والشريان التاجي
صحة الأسنان كلمة السر في حماية مرضى السكري والشريان التاجي...
تلوث المحار يودي بحياة شخص
تلوث المحار يودي بحياة شخص...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط