أطعمة تزيد وزن الجنين.. تعرفي إليها

القاهرة - بوابة الوسط

يجب على الأم الاعتناء بنظامها الغذائي لضمان إمداد الجنين، الذي يعتمد عليها في هذا الصدد اعتمادًا كليًا، بالعناصر الغذائية الكافية.

إذ وُجد أن التغذية الجيدة أثناء الحمل لها دور في تحديد وزن الجنين، فليس على الحامل أن تأكل لشخصين ولكن عليها أن تأكل بشكل معقول وصحي للتأكد من أن جنينها ينمو ويتطور ويزداد وزنه ضمن المعقول، حسب «ويب طب».

ومن الأكلات التي تزيد وزن الجنين

حبوب القمح الكاملة: إن إضافة الحبوب الكاملة في النظام الغذائي للحامل إلى جانب غذائها المعتاد له فائدة في زيادة وزن الجنين وتزويده بالعناصر الغذائية، مثل: الحديد، والسيلينيوم والمغنيسيوم والألياف.

الحليب: وُجد أن شرب 200 - 500 ملليلتر على الأقل من الحليب يوميًا قد يكون له تأثير إيجابي على وزن الجنين، إضافةً بأنه مصدر كبير للكالسيوم والبروتين، حيث يمكن إضافة الحليب إلى الشوفان أو القمح وحبوب الإفطار للحصول على الفائدة من كليهما.

السمك: يلعب السمك دورًا مهمًا في دعم نمو الجنين وزيادة وزنه لاحتوائه على أحماض أوميغا 3 الدهنية (Omega-3 fatty acids) التي تساعد على تعزيز نمو دماغ الطفل، ويجدر التنويه إلى ضرورة تنظيف السمك وطهيه جيدًا قبل تناوله.

- 9 أطعمة تحسن الحالة المزاجية

- خلط هذه الأطعمة يزعج جسمك

العدس والفاصولياء: يعد العدس والفاصولياء مصدرًا كبيرًا للحديد والبروتين والألياف والفولات والكالسيوم، ونظرًا لاحتواء الفاصولياء على الزنك فهي مفيدة في تقليل خطر انخفاض وزن الأطفال عند الولادة أو الولادة المبكرة.

البيض والدجاج: يُعد البيض والدجاج مصدرًا كبيرًا للبروتين الذي يساعد على زيادة وزن الجنين.

المكسرات والفواكه المجففة: يساعد تناول اللوز والجوز والمشمش والتين المجفف وغيرها من المسكرات والفواكه المجففة باعتدال في زيادة وزن الجنين.

البطاطا الحلوة: تحتوي البطاطا الحلوة على الألياف والحديد والعديد من العناصر الغذائية، والبيتا كاروتين (Beta carotene) التي تعمل جميعها على زيادة وزن الجنين ودعم تطوره.

اللبن الزبادي: إضافةً إلى فوائد اللبن الزبادي في زيادة وزن الجنين فهو يساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء لأنه يُعد مصدرًا للبروبيوتيك (Probiotic).