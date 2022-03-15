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9 أطعمة تحسن الحالة المزاجية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 مارس 2022, 10:26 صباحا
9 أطعمة تحسن الحالة المزاجية
لبعض الأطعمة تأثير إيجابي على الحالة المزاجية (الإنترنت)
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هناك مجموعة متنوعة من الأطعمة عند إضافتها إلى نظامك الغذائي تساعدك على الشعور بتحسن في مزاجك بشكل سريع للغاية.

وينصح موقع «هيلثلاين»، بدمج هذه الأطعمة في النظام الغذائي الخاص بك، لتحسين مزاجك، وللحصول على نتائج إيجابية في محيط الخصر، وكذلك للمساعدة في محاربة الأمراض العقلية، وفق «العربية».

الزبادي
الزبادي والمنتجات المماثلة الأخرى تعد مصادر ممتازة للبروبيوتيك، وغالبًا ما يرتبط الزبادي بصحة الجهاز الهضمي، فقد ثبت أن البروبيوتيك يقلل من التوتر والقلق، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي تؤثر على صحتنا العقلية، حيث يحتوي الزبادي على نسبة عالية من البوتاسيوم والماغنيسيوم، ويساعد على وصول الأكسجين إلى الدماغ، ما يحسن من قدرته على العمل.

السلمون
إذا كنت من محبي المأكولات البحرية، فيجب أن تكون هذه هي الأسماك المفضلة لديك، على الرغم من أن سمك السلمون سمكة دهنية، إلا أنها تحتوي على كميات عالية من أحماض «أوميغا 3» الدهنية، التي ارتبطت بتقليل الاضطرابات العقلية مثل الاكتئاب، وثبت أن «أوميغا 3» تعزز التعلم والذاكرة أيضًا.

ويحتوي السلمون أيضًا على كمية عالية من فيتامين «D» بشكل طبيعي، الذي غالبًا ما يضاف إلى الأطعمة ويرتبط بانخفاض معدلات الاكتئاب وتحسين صحتك العقلية.

وتشمل الأنواع الأخرى من الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من «أوميغا 3» التونة والماكريل والرنجة.

الشوكولاتة الداكنة
يساعد محتوى الكاكاو في الشوكولاتة الداكنة على تحسين الحالة المزاجية للفرد، وهو أكثر فائدة من الشوكولاتة المضاف ليها الحليب، حيث تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مستويات عالية من الفلافونويد، وهو نوع من مضادات الأكسدة.

الحبوب الكاملة
فول الصويا والشوفان وغيرهما من الحبوب، يجب أن تتناولها إذا لم تكن صحتك العقلية على ما يرام، بينما يستخدم جسمك وعقلك الكربوهيدرات للحصول على الطاقة، فإننا كثيرًا ما نستهلك الكربوهيدرات البسيطة، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، فالأطعمة المصنفة على أنها حبوب كاملة تحتوي على كربوهيدرات معقدة، ما يؤدي إلى إنتاج الغلوكوز بشكل أبطأ، كمصدر للطاقة أكثر تناسقًا وثباتًا.

البروتين الخالي من الدهون
يحتوى البروتين الخالي من الدهون على الحمض الأميني «تريبتوفان»، فهذه المادة لا تزعجك فعليًّا، لكنها تساعد جسمك على إنتاج السيروتونين، وهو أمر حيوي في مساعدة عقلك على إدارة حالتك المزاجية ومحاربة الاكتئاب والحفاظ على ذاكرة قوية.

زيت الزيتون
هذا عنصر شائع في الأنظمة الغذائية، حيث يحتوي زيت الزيتون على مادة البوليفينول التي تساعد في إزالة آثار البروتينات المرتبطة بمرض ألزهايمر، ويمكن أن يساعد أيضًا في تحسين التعلم والذاكرة.

الأفوكادو
الأفوكادو غنى بفيتامين «K» وحمض الفوليك، ما يساعد على حماية عقلك من السكتة الدماغية، كما أنها تعزز ذاكرتك وتركيزك وتقدم جرعة عالية من اللوتين الذى يساعد في تحسين وظائف المخ.

السبانخ
تمد السبانخ والخضراوات الورقية الأخرى عقلك بكميات كبيرة من حمض الفوليك، التي ثبت أنها رادع كبير للاكتئاب، كما أنه يساعد في محاربة الأرق المرتبط بشدة بالضعف العقلي، ويمكن أن يساعد في تقليل الخرف لدى كبار السن.

المكسرات لتحسين مزاجك
المكسرات مصدر ممتاز لأحماض «أوميغا 3» الدهنية، ما يساعد على محاربة الاكتئاب، فيساعد الكاجو، على سبيل المثال، في تزويد الدماغ بالأكسجين بجرعة من الماغنيسيوم، واللوز مفيد أيضًا للدماغ لأنه يساعد على إنتاج الدوبامين والناقلات العصبية الأخرى التي تعزز مزاجك.

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