خلط هذه الأطعمة يزعج جسمك

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 أكتوبر 2021, 12:08 مساء
خبيرة تغذية تحذر من الخلط بين بعض الأطعمة التقليدية (الإنترنت)

يمزج الإنسان بين أكثر من نوع من الطعام ليبتكر طبقًا جديدًا، وقد يكون الأمر صحيًّا في بعض الأحيان.. لكن هل هناك ضرر؟

وتوضيحًا للأمر، قالت يلينا سولوماتينا أخصائية التغذية الروسية، إن الخلط بين الأطعمة التقليدية والمعتادة، يمكن أن يتسبب في إزعاج جسم الإنسان، وفق «روسيا اليوم».

وفي مقابلة مع «راديو سبوتنك»، أكدت سولوماتينا أن اتباع نظام غذائي غير صحي، يمكن أن يؤدي إلى عواقب غير حميدة.

وتابعت بأنه «قد لا يخطر ببال الكثيرين، أن تناول اللحم بالبطاطا مع الطماطم والخيار، وشرب القهوة بالحليب خلال ذلك، يمكن أن يكون ضارًّا لعملية الهضم. ولكن مع ذلك، يشعر الكثير من الناس بعدم الراحة بعد تناول مثل هذا الطعام، ويواجهون اضطرابات في عمل الجهاز الهضمي على وجه التحديد بسبب عدم توافق بعض الأطباق المعتادة أو مكوناتها».

وأوضحت الخبيرة الروسية الشهيرة: «لا تتحمل معدة الكثير من الناس، اللحوم مع البطاطس أو المعكرونة، وهناك سبب لذلك: يتم هضم اللحوم في المعدة، أما هضم الأطعمة النشوية فيتم بشكل رئيسي في الأمعاء».

ولدى البعض، هناك عدم توافق بين الطماطم والخيار، لذلك لا يجوز لهم الإفراط في تناول سلطة الطماطم مع الخيار، رغم أن الآخرين يأكلونها، ويشعرون بالارتياح، فيما نصحت خبيرة التغذية، بعدم شرب الكثير من القهوة مع الحليب بسبب خصائص التركيب الكيميائي لهذين المنتجين.

واختتمت سولوماتينا بقولها: «إذا شربت كوبًا واحدًا، فلن يحدث أي شيء مزعج. ولكن خلال شرب كميات كبيرة، سيجعل القهوة وكذلك الشاي الثقيل، ترتبط ببروتينات الحليب، وهذا سيعقد عملية الهضم».

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