أعراض تشي بنقص في فيتامينات مهمة لجسمك

القاهرة - بوابة الوسط

تتسبب العادات الغذائية السيئة، مثل الاعتماد بشكل كلي على الأطعمة المصنعة، بخطر نقص الفيتامينات والمعادن التي قد تعرض صحة الفرد الجسدية والعقلية للخطر.

وذلك ما تشير إليه هانا فيجليانو، أخصائية التغذية السريرية، والتي تلقي الضوء على نقص الفيتامينات الأكثر شيوعا، وأفضل مصادر الغذاء لتلبية الكمية اليومية الموصى بها من هذه الفيتامينات، حسب «روسيا اليوم».

1. فيتامين B6

يدعم فيتامين B6 العديد من الوظائف في الجسم، بما في ذلك الجهاز المناعي والقلب والدماغ. ويساعد فيتامين B6 جسمك أيضا على تحويل الطعام إلى طاقة.

وتشمل أعراض نقص فيتامين B6 ظهور طفح جلدي، وانتفاخ اللسان، والكآبة، والإعياء، وتشقق الشفاه، وضعف جهاز المناعة.

ولا تخزن أجسامنا فيتامين B6، ولذلك من الضروري تناول القليل من فيتامين B6 كل يوم، كما تقول ستيفاني تايلور، مديرة التغذية السريرية في مستشفى «بروفيدنس سانت جوزيف».

وتشمل المصادر الجيدة لفيتامين B6 سمك السلمون، وصدر الدجاج، والسبانخ، والموز.

2. فيتامين B12

يلعب فيتامين B12 عددا من الأدوار، بما في ذلك المساعدة في تكوين خلايا الدم الحمراء التي تساعد في نقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم إلى الأعضاء والأنسجة الحيوية.

وأيضا مساعدة الجسم في الحفاظ على مستويات مناسبة من الأحماض الأمينية المعروفة باسم الهوموسيستين، والتي تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

وتشمل أعراض نقص فيتامين B12 التهيج، والإعياء، ومسحة صفراء على الجلد، والتهاب وتورم اللسان، وصعوبة في التوازن، وتنميل ووخز في اليدين والقدمين.

ويقول الباحثون إن معدلات نقص فيتامين B12 عند البالغين يمكن تغطيتها ببيضتين على الإفطار وحصة من اللحوم الحمراء على العشاء.

وتشمل مصادر فيتامين B12 سمك السلمون، والتونة، والحليب.

3. فيتامين D

يلعب فيتامين D دورا أساسيا في صحة العظام. وقد يؤدي نقص فيتامين D، أو كما يعرف باسم فيتامين الشمس، إلى زيادة خطر الإصابة بالكسور ويمكن أن يؤدي إلى حالة تعرف باسم لين العظام وهي تلين العظام التي يمكن أن تسبب الألم وضعف العضلات، وفق «روسيا اليوم».

ويساعد فيتامين D أيضا في دعم جهاز المناعة، وقد تمرض كثيرا إذا كنت تعاني من نقص فيه.

وتتضمن أعراض نقص فيتامين D، الإعياء، وضعف العضلات، وألم في الظهر، وآلام العظام، بالإضافة إلى كثرة نزلات البرد أو التهابات الجهاز التنفسي.

وينتج الجسم فيتامين D بشكل طبيعي عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس فوق البنفسجية، لذا فإن قضاء 15 دقيقة على الأقل خارج المنزل هو أفضل طريقة للحصول على مدخولك اليومي من فيتامين D.

ويمكنك أيضا الحصول على فيتامين D من أطعمة مثل سمك السلمون المرقط سمك السلمون، والفطر.

4. الحديد

يساعد الحديد جسمك على إنتاج الهيموغلوبين، وهو جزء من خلايا الدم الحمراء المسؤولة عن نقل الأكسجين إلى الأعضاء والأنسجة الحيوية.

ونقص الحديد هو السبب الأكثر شيوعا لفقر الدم، أو نقص خلايا الدم الحمراء السليمة. في الواقع، عادة ما يكون تشخيص فقر الدم هو الطريقة التي يتم بها تحديد نقص الحديد.

ومع ذلك، فمن الممكن أن يكون لديك مستوى منخفض من الحديد وليس فقر الدم، لذلك من المهم النظر إلى مستويات الحديد بشكل مباشر وليس فقط مستويات الهيموغلوبين عند تشخيص نقص الحديد.

وتشمل أعراض نقص الحديد الإعياء، والمزاج المكتئب، وضباب الدماغ، وتشنجات العضلات.

ويقول الخبراء إن الجسم يمتص الحديد من مصادر حيوانية، مثل لحم البقر والدجاج والبيض بشكل أفضل من امتصاصه للحديد من المصادر النباتية. ومع ذلك، لا يزال بإمكانك الحصول على مدخولك اليومي من الحديد حتى لو كنت لا تأكل المنتجات الحيوانية.

وتشمل المصادر الجيدة للحديد الفاصوليا البيضاء، والعدس، والخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة مثل السبانخ، وكبد البقر.

5. الكالسيوم

يشتهر الكالسيوم في المساعدة في الحفاظ على عظام قوية. لذلك، يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم إلى ضعف وهشاشة العظام، ما يزيد من خطر الإصابة بالكسور.

ومع ذلك، يلعب الكالسيوم أيضا دورا رئيسيا في دعم وظيفة الأعصاب والعضلات، بما في ذلك القلب. لهذا السبب، يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى لنقص الكالسيوم التشنجات العضلية، وآلام في العضلات، وعدم انتظام ضربات القلب.

وتشمل المصادر الجيدة للكالسيوم الحليب، والزبادي، والتوفو، والخضراوات الورقية الخضراء الداكنة، مثل البروكلي والكرنب.