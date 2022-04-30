Atwasat

أعراض تشي بنقص في فيتامينات مهمة لجسمك

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 أبريل 2022, 10:24 صباحا
أعراض تشي بنقص في فيتامينات مهمة لجسمك
نقص الفيتامينات يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة (الإنترنت)
alwasat radio

تتسبب العادات الغذائية السيئة، مثل الاعتماد بشكل كلي على الأطعمة المصنعة، بخطر نقص الفيتامينات والمعادن التي قد تعرض صحة الفرد الجسدية والعقلية للخطر.

وذلك ما تشير إليه هانا فيجليانو، أخصائية التغذية السريرية، والتي تلقي الضوء على نقص الفيتامينات الأكثر شيوعا، وأفضل مصادر الغذاء لتلبية الكمية اليومية الموصى بها من هذه الفيتامينات، حسب «روسيا اليوم».

1. فيتامين B6
يدعم فيتامين B6 العديد من الوظائف في الجسم، بما في ذلك الجهاز المناعي والقلب والدماغ. ويساعد فيتامين B6 جسمك أيضا على تحويل الطعام إلى طاقة.

وتشمل أعراض نقص فيتامين B6 ظهور طفح جلدي، وانتفاخ اللسان، والكآبة، والإعياء، وتشقق الشفاه، وضعف جهاز المناعة.

ولا تخزن أجسامنا فيتامين B6، ولذلك من الضروري تناول القليل من فيتامين B6 كل يوم، كما تقول ستيفاني تايلور، مديرة التغذية السريرية في مستشفى «بروفيدنس سانت جوزيف».

وتشمل المصادر الجيدة لفيتامين B6 سمك السلمون، وصدر الدجاج، والسبانخ، والموز.

2. فيتامين B12
يلعب فيتامين B12 عددا من الأدوار، بما في ذلك المساعدة في تكوين خلايا الدم الحمراء التي تساعد في نقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم إلى الأعضاء والأنسجة الحيوية.

وأيضا مساعدة الجسم في الحفاظ على مستويات مناسبة من الأحماض الأمينية المعروفة باسم الهوموسيستين، والتي تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

وتشمل أعراض نقص فيتامين B12 التهيج، والإعياء، ومسحة صفراء على الجلد، والتهاب وتورم اللسان، وصعوبة في التوازن، وتنميل ووخز في اليدين والقدمين.

ويقول الباحثون إن معدلات نقص فيتامين B12 عند البالغين يمكن تغطيتها ببيضتين على الإفطار وحصة من اللحوم الحمراء على العشاء.

وتشمل مصادر فيتامين B12 سمك السلمون، والتونة، والحليب.

3. فيتامين D
يلعب فيتامين D دورا أساسيا في صحة العظام. وقد يؤدي نقص فيتامين D، أو كما يعرف باسم فيتامين الشمس، إلى زيادة خطر الإصابة بالكسور ويمكن أن يؤدي إلى حالة تعرف باسم لين العظام وهي تلين العظام التي يمكن أن تسبب الألم وضعف العضلات، وفق «روسيا اليوم».

ويساعد فيتامين D أيضا في دعم جهاز المناعة، وقد تمرض كثيرا إذا كنت تعاني من نقص فيه.

وتتضمن أعراض نقص فيتامين D، الإعياء، وضعف العضلات، وألم في الظهر، وآلام العظام، بالإضافة إلى كثرة نزلات البرد أو التهابات الجهاز التنفسي.

وينتج الجسم فيتامين D بشكل طبيعي عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس فوق البنفسجية، لذا فإن قضاء 15 دقيقة على الأقل خارج المنزل هو أفضل طريقة للحصول على مدخولك اليومي من فيتامين D.

ويمكنك أيضا الحصول على فيتامين D من أطعمة مثل سمك السلمون المرقط سمك السلمون، والفطر.

4. الحديد
يساعد الحديد جسمك على إنتاج الهيموغلوبين، وهو جزء من خلايا الدم الحمراء المسؤولة عن نقل الأكسجين إلى الأعضاء والأنسجة الحيوية.

ونقص الحديد هو السبب الأكثر شيوعا لفقر الدم، أو نقص خلايا الدم الحمراء السليمة. في الواقع، عادة ما يكون تشخيص فقر الدم هو الطريقة التي يتم بها تحديد نقص الحديد.

ومع ذلك، فمن الممكن أن يكون لديك مستوى منخفض من الحديد وليس فقر الدم، لذلك من المهم النظر إلى مستويات الحديد بشكل مباشر وليس فقط مستويات الهيموغلوبين عند تشخيص نقص الحديد.

وتشمل أعراض نقص الحديد الإعياء، والمزاج المكتئب، وضباب الدماغ، وتشنجات العضلات.

ويقول الخبراء إن الجسم يمتص الحديد من مصادر حيوانية، مثل لحم البقر والدجاج والبيض بشكل أفضل من امتصاصه للحديد من المصادر النباتية. ومع ذلك، لا يزال بإمكانك الحصول على مدخولك اليومي من الحديد حتى لو كنت لا تأكل المنتجات الحيوانية.

وتشمل المصادر الجيدة للحديد الفاصوليا البيضاء، والعدس، والخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة مثل السبانخ، وكبد البقر.

5. الكالسيوم
يشتهر الكالسيوم في المساعدة في الحفاظ على عظام قوية. لذلك، يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم إلى ضعف وهشاشة العظام، ما يزيد من خطر الإصابة بالكسور.

ومع ذلك، يلعب الكالسيوم أيضا دورا رئيسيا في دعم وظيفة الأعصاب والعضلات، بما في ذلك القلب. لهذا السبب، يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى لنقص الكالسيوم التشنجات العضلية، وآلام في العضلات، وعدم انتظام ضربات القلب.

وتشمل المصادر الجيدة للكالسيوم الحليب، والزبادي، والتوفو، والخضراوات الورقية الخضراء الداكنة، مثل البروكلي والكرنب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قانون كندي لمعاقبة المجرمين في الفضاء

قانون كندي لمعاقبة المجرمين في الفضاء
مدريد تتأهب للاحتفال بتتويج الريال بطلا للدوري الإسباني

مدريد تتأهب للاحتفال بتتويج الريال بطلا للدوري الإسباني
«مع فدوى»: نجلاء الفيتوري

«مع فدوى»: نجلاء الفيتوري
برنامج «الميزان» (الحلقة 7)

برنامج «الميزان» (الحلقة 7)
خلونا نحلموا (الحلقة 14)

خلونا نحلموا (الحلقة 14)
مسلسل «شن الحكاية» (15)

مسلسل «شن الحكاية» (15)
160 ألف فلسطيني يؤدون الجمعة الأخيرة من رمضان في باحات المسجد الأقصى

160 ألف فلسطيني يؤدون الجمعة الأخيرة من رمضان في باحات المسجد الأقصى
رسميا.. محمد صلاح يحصد جائزة استثنائية في إنجلترا

رسميا.. محمد صلاح يحصد جائزة استثنائية في إنجلترا
واشنطن تقدر ثروة آل الأسد بمليار إلى ملياري دولار

واشنطن تقدر ثروة آل الأسد بمليار إلى ملياري دولار
«الأوروبي لمكافحة الأمراض» عن إصابات الأطفال بالتهاب الكبد: مقلق ونادر جدا

«الأوروبي لمكافحة الأمراض» عن إصابات الأطفال بالتهاب الكبد: مقلق ونادر جدا
أكبر معمرة على قيد الحياة تتطلع إلى تحطيم الرقم القياسي

أكبر معمرة على قيد الحياة تتطلع إلى تحطيم الرقم القياسي
ماذا وراء عودة التقارب «التركي - السعودي»؟

ماذا وراء عودة التقارب «التركي - السعودي»؟
في العدد 336 -337: الدبيبة وباشاغا: لا رجوع.. وإعادة الإعمار تدخل المعركة

في العدد 336 -337: الدبيبة وباشاغا: لا رجوع.. وإعادة الإعمار تدخل المعركة
انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 1 - 2 الاتحاد» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 1 - 2 الاتحاد» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 1 الأهلي طرابلس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 1 الأهلي طرابلس» في الدوري ...
إردوغان يصل السعودية في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي

إردوغان يصل السعودية في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس في الدوري

قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس في ...
بوكيتينو ينهي الجدل بشأن مستقبله في باريس سان جيرمان

بوكيتينو ينهي الجدل بشأن مستقبله في باريس سان جيرمان
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
بعض الأطعمة الغنية بالنتريت تسبب الإصابة بالسرطان
بعض الأطعمة الغنية بالنتريت تسبب الإصابة بالسرطان
سر اليوم الثالث في رحلة الاستشفاء من «كورونا»
سر اليوم الثالث في رحلة الاستشفاء من «كورونا»
علامات تدل على تكيس المبايض لدى النساء
علامات تدل على تكيس المبايض لدى النساء
«يونيسف»: انخفاض معدلات تطعيم الأطفال ينذر بالخطر
«يونيسف»: انخفاض معدلات تطعيم الأطفال ينذر بالخطر
ارتفاع كبير في حالات السمنة لدى أطفال فرنسا
ارتفاع كبير في حالات السمنة لدى أطفال فرنسا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مرض غامض يصيب أكباد الأطفال حول العالم.. و«منظمة الصحة» تحذر
مرض غامض يصيب أكباد الأطفال حول العالم.. و«منظمة الصحة» تحذر...
القهوة تؤثر إيجابيا على المصابين بهذا المرض النادر
القهوة تؤثر إيجابيا على المصابين بهذا المرض النادر...
كل ما تحتاج معرفته عن متحور كورونا «XE»
كل ما تحتاج معرفته عن متحور كورونا «XE»...
كيف تفرق بين التهاب الحلق المرتبط بـ«كورونا».. وغيره؟
كيف تفرق بين التهاب الحلق المرتبط بـ«كورونا».. وغيره؟...
أمل جديد لمرضى الباركنسون
أمل جديد لمرضى الباركنسون...
المزيد
أعراض تشي بنقص في فيتامينات مهمة لجسمك
أعراض تشي بنقص في فيتامينات مهمة لجسمك...
أضرار حرارة الصيف على العيون
أضرار حرارة الصيف على العيون...
«الأوروبي لمكافحة الأمراض» عن إصابات الأطفال بالتهاب الكبد: مقلق ونادر جدا
«الأوروبي لمكافحة الأمراض» عن إصابات الأطفال بالتهاب الكبد: ......
ارتفاع كبير في حالات السمنة لدى أطفال فرنسا
ارتفاع كبير في حالات السمنة لدى أطفال فرنسا...
«يونيسف»: انخفاض معدلات تطعيم الأطفال ينذر بالخطر
«يونيسف»: انخفاض معدلات تطعيم الأطفال ينذر بالخطر...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط