ما هو تأثير لقاحات «كورونا» على خصوبة الرجال وحمل النساء؟

القاهرة - بوابة الوسط

لا تؤثر لقاحات «كورونا» على خصوبة النساء وقدرتهن على الحمل، لكن إصابة الرجال بالعدوى قد تؤدي إلى انخفاض في مستويات الخصوبة، حسب دراسة حديثة.

أكدت الدراسة أن التطعيم ضد مرض «كوفيد-19» لا يقلل من فرص الحمل بنجاح للأزواج الذين يحاولون الإنجاب، وذلك وفقًا لبيانات قام باحثون في جامعة «بوسطن بدراستها، وفق «دويتش فيله».

ومع ذلك، يبدو أن الرجال الذين كانوا محل الدراسة وثبتت إصابتهم بالفيروس يعانون بشكل ما «انخفاضًا قصير الأمد في معدلات الخصوبة».

نُشرت نتائج الدراسة هذا الأسبوع في المجلة الأميركية لعلم الأوبئة «the American Journal of Epidemiology». واعتمد الباحثون على بيانات من الأشخاص المسجلين عبر الإنترنت، في دراسة لمعدلات الحمل بجامعة بوسطن.

النساء واللقاحات

وتضيف الدراسة مزيد المعلومات إلى مجموعة متزايدة من الأدلة التي تدعم استخدام اللقاحات لحماية النساء الحوامل وتقليل المخاطر على أطفالهن، فيما حثت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة «CDC»، وكذلك مجموعات من الأطباء المتخصصين، جميع الأزواج الذين يحاولون الحمل على التطعيم ضد المرض، بحسب ما نشر موقع قناة «سي بي إس» الأميركية.

وقالت الدكتورة ديانا بيانكي، رئيسة المعاهد الوطنية للصحة التي مولت الدراسة، في بيان صحفي أعلنت خلاله نتائج البحث، «إن النتائج تطمئن إلى أن التطعيم ضد كوفيد-19 للأزواج الذين يسعون للحمل لا يبدو أنه يضعف الخصوبة بالنسبة للنساء».

ويقول القائمون على الدراسة إنهم استطلعوا المشاركين، وهن من النساء البالغات حتى سن 45 عامًا، اللائي يحاولن الحمل دون استخدام علاجات لرفع معدلات الخصوبة، والعديد من شركائهن كل ثمانية أسابيع لمدة عام.

ولم يجد تحليل إحصائي للبيانات التي تم جمعها من المشاركين «أي ارتباط ذي مغزى» بين الأزواج الذين أبلغوا عن تلقيهم لقاحات مضادة لــ«كوفيد-19» واحتمال قدرتهم على الإنجاب، مقارنة بالمشاركين غير المطعمين.

خصوبة الرجال

ومع ذلك، يبدو أن الشركاء الذكور الذين أفادوا بأنهم قد أُصيبوا بـ«كوفيد-19» عانوا بدرجة ما «انخفاضًا عابرًا» في احتمالية الحمل في غضون 60 يومًا. وقال الباحثون إن «هذه النتائج تشير إلى أن عدوى فيروس SARS-CoV-2 قد تترافق مع انخفاض قصير الأمد في الخصوبة لدى الرجال».

ووجدت بعض الدراسات انخفاضًا موقتًا في إنتاج بعض الرجال للحيوانات المنوية بعد الإصابة بفيروس SARS-CoV-2، المسبب لـمرض «كوفيد-19»، وأرجع العلماء الأمر إلى أن ذلك قد يكون نتيجة للحمى التي استمرت أيامًا بسبب المرض، وهي فترة تستمر أطول بكثير من الحمى التي قد يصاب بها البعض بعد تلقي التطعيم مباشرة، والتي تعد إحدى الآثار الجانبية الخفيفة.

وقال فريق الباحثين إنه يخطط لمواصلة متابعة المشاركين في الدراسة لرصد أي «ارتباطات طويلة الأمد» محتملة بين التطعيم و«الخصوبة»، خصوصًا الرجال، وملاحظة احتمال كون الأزواج قادرين على الحمل خلال دورة شهرية واحدة، ومع ذلك، «فمن غير المرجح أن تظهر آثار ضارة على الخصوبة بعد عدة أشهر من التطعيم»، بحسب ما أفاد الفريق البحثي.

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ولا تزال المخاوف بشأن الربط بين الخصوبة والتطعيم قائمة، مدفوعة بالمعلومات الخاطئة التي تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أظهر استطلاع نشرته مؤسسة «كايزر فاميلي فاونديشن»، في نوفمبر، أن ما يقرب من 3 من كل 10 بالغين في الولايات المتحدة يعتقدون أو غير متأكدين مما إذا كانت اللقاحات قد ثبت أنها تسبب العقم أم لا.

وقالت الدكتورة مياني دلمان إحدى مستشاري اللقاحات الخارجيين بوكالة «سي دي سي»: «نحن نعلم أن لقاحات (كوفيد-19) آمنة وفعالة. إذا كنتِ حاملًا، أو بعد الولادة، أو مرضعة، أو تحاولين الحمل الآن، أو قد تصبحي حاملًا في المستقبل، فيرجى تلقي التطعيم».

كان العلماء حذروا أيضًا من أن الفيروس قد يزيد من مخاطر ولادة جنين ميت، إذ كشفت دراسة حديثة أجراها الخبراء بالمعاهد الوطنية للصحة بالولايات المتحدة، ونُشرت في دورية «Nature»، وجود التهاب لدى الأطفال الذين حملتهم أمهات مصابات بالعدوى والذي قد «يؤدي إلى أمراض طويلة الأمد».