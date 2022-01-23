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كيف تكتشف الإصابة بـ«أوميكرون» دون اختبارات؟

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 يناير 2022, 10:59 صباحا
كيف تكتشف الإصابة بـ«أوميكرون» دون اختبارات؟
عارض شائع يدل على الإصابة بمتحور «أوميكرون» (الإنترنت)
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فرض متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون» نفسه بقوة، وانتشر حول العالم، خلال فترة وجيزة، ليصيب مئات الملايين.

وكشفت مفوضة الصحة العامة في مدينة شيكاغو الأميركية، أليسون أروادي، أن أحد أهم الأعراض الذي قد يكون دليلا على الإصابة بمتحور «أوميكرون» حتى قبل إجراء الاختبارات الطبية هو التهاب الحلق، وفق «روسيا اليوم».

وقالت في مقابلة مع قناة «إن بي سي»: «لاحظنا بالتأكيد أن التهاب الحلق هو علامة تنبؤ بالإصابة (بمتحور أوميكرون)».

وحثت أروادي المرضى الذين يعانون أعراض الأنفلونزا والزكام على افتراض أنهم أصيبوا بفيروس كورونا، إلى أن يظهر الاختبار الطبي خلاف ذلك.

بدوره قال المختص الروسي في مجال المناعة، فلاديمير بوليبوك، في وقت سابق إن الأعراض المميزة لسلالة أوميكرون لفيروس كورونا هي التهاب الحلق الشديد واحتقان الأنف والسعال الجاف.

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