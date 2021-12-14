«مايو كلينك»: المشروبات الكحولية تدمر كبد الإنسان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 ديسمبر 2021, 03:22 مساء
عينة من شحنة كحوليات مضبوطة في ميناء الخمس (أرشيفية: المكتب الإعلامي لمصلحة الجمارك)

يتسبب كل من تناول المشروبات الكحولية واستخدام بخاخات الرذاذ في تلف الكبد، حسبما أعلن خبراء مستشفى «مايو كلينك» الأميركية.

وتشير مجلة «Eat This, Not That»، إلى أن خبراء مستشفى مايو كشفوا سبع عادات وأخطاء تدمر الكبد حتمًا، وفق «روسيا اليوم».

ويؤكد الخبراء على أن الكبد يصفي كل الدم في الجسم، أي يجب الانتباه إليه وعدم تجاهله. لذلك فإن تطهير الكبد عملية مهمة جدًا، لأن السموم تهدد حياة الإنسان. ومن أجل الحفاظ على الكبد بحالة صحية جيدة، يجب عدم الإفراط في تناول المشروبات الكحولية، التي تسبب تليف الكبد.

وعلاوة على هذا، يجب استخدام بخاخات الايروسول (الرذاذ) بحذر، لتجنب تسمم الجسم، لأنه عبر الكبد تترشح جميع المواد الكيميائية، بما فيها التي تأتي من الرئتين. لذلك ينصح الأطباء باستخدام هذه البخاخات في أماكن ذات تهوية جيدة وباستخدام كمامة.

ويشير الخبراء، إلى ضرورة الانتباه إلى تركيب المواد المستخدمة في الحياة اليومية، ويؤكدون على أهمية غسل الفواكه والخضروات. وينصحون بضرورة إجراء اختبار الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي С، لأن الفيروس المسبب لهذا الالتهاب يمكنه إصابة الكبد بكامله. ووفقًا للأطباء يمكن الإصابة بهذا الفيروس حتى عند رسم الوشم إذا لم تكن الإبرة المستخدمة معقمة.

ويضيف الباحثون، ولا تقل أهمية النظام الغذائي المتبع، وينصحون بالتخلي تمامًا عن الأطعمة الدهنية والمقلية والملح، وضرورة ممارسة التمارين الرياضية مدة 30 دقيقة ما لا يقل عن خمسة أيام في الأسبوع.

المشروبات الكحولية تسبب تلف الكبد حسب خبراء مستشفى «مايو كلينك» الأميركية (الإنترنت)
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