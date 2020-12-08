أعشاب تعوض نقص الفيتامينات في جسمك

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 ديسمبر 2020, 10:45 صباحا

تمتاز معظم الأعشاب بفوائد صحية كبيرة، تعود على جسم الإنسان الذي يتناولها، سواء في صورتها الأصلية أو كمشروب.

وهناك قائمة بأكثر الأعشاب فائدة لجسم الإنسان، والتي تساعد على سد نقص الفيتامينات، حسب «Archyworldys».

الحميض البري: تساعد على تعزيز عمل القلب والأوعية الدموية كما تساهم في تقوية الرؤية، وفق «روسيا اليوم».

الهندباء: بزهورها وأوراقها الصفراء تمتلك تأثير مضادات الالتهابات، ويمكن أن تساعد على التعامل بسرعة مع نزلات البرد.

الفجل: يساعد على استقرار عملية الأيض ويحسن الهضم.

الملفوف: طارد للسموم.

السبانخ: غني باليود، وهو مفيد للأشخاص الذين يعانون أمراض الغدد الصماء.
 

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