تطوير لقاح مزدوج ضد «كورونا» والحصبة

طفل يتلقى لقاحا ضد الحصبة في تيمبا في الكونغو الديمقراطية في 3 مارس 2020 (أ ف ب)

يعمل مركز «فيكتور» العلمي المتخصص في علوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، على تحضير لقاح مؤتلف ضد «كورونا» يعتمد على فيروس الحصبة.

وهذا المركز هو صاحب ثاني لقاح روسي ضد «كورونا»، ونقلت وسائل إعلام روسية عنه: «إن السمة المحورية للقاح ثنائي التكافؤ الذي يجري تطويره هو تركيزه على تشكيل الحماية ضد كل من الحصبة وكوفيد-19».

وأفيد بأن العقار الجديد سيستند إلى اللقاح السوفياتي ضد الحصبة «لينينغراد -16»، الذي تمت الموافقة على استخدامه في وقاية الأطفال، حسب «روسيا اليوم».

وأوضح مركز «فيكتور» بهذا الشأن أن «الحصبة مرض شديد العدوى. يكفي لشخص مريض أن يدخل غرفة متوسطة الحجم ويتنفس هناك لعدة دقائق ليصيب الجميع تماما. لذلك، يعد فيروس الحصبة ناقلا فعالا للغاية».

ولفت المركز العلمي إلى أن لقاح الحصبة «لينينغراد -16» كان قد اجتاز جميع اختبارات السلامة، ولكن يتم إدخال بروتينات جديدة من «سارس - كوف - 2» إليه. وهذا الأمر يتطلب مرة أخرى اختبارات جديدة.

وأشار بافل فولشكوف، رئس مختبر الهندسة الجينية، إلى أن تحضير اللقاح الجديد يذّكر بلقاح «سبوتنيك V»، حيث يتم استخدام الفيروسات الغدية كناقل، بدلا من الحصبة، لافتا بشكل خاص إلى أن اللقاح الجديد من مركز «فيكتور» يتميز بقدرته على التكاثر ذاتيا، ولذلك سيكون أرخص.