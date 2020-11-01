السمنة المفرطة تدفع رجلا لمقاضاة «المجهول»

صورة التقطت في 27 أكتوبر 2020 لآلان بانابيير (53 عاماً) داخل منزله في بربينيان (أ ف ب)

أعلن محام فرنسي أن أحد موكليه، وهو رجل يعاني السمنة المفرطة تقدم بدعوى ضد مجهول، اعتبر فيها أن حياته في خطر ما لم يتم إجلاؤه سريعاً.

والرجل عالق منذ أشهر داخل منزله في بربينيان (جنوب غرب فرنسا)، حسب «فرانس برس».

وشاركت الرابطة الوطنية لمكافحة السمنة في تقديم دعوى آلان بانابيير، في شأن «الامتناع عن مساعدة شخص في خطر».

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ويعيش الرجل (53 عاماً) والذي يتعدى وزنه 300 كيلوغرام في منزل يفتقر إلى أدنى المقوّمات الصحية، يقع في حي شعبي بوسط المدينة، بحسب محاميه جان كودونييس. وأشار المحامي إلى أن موكّله «تعرّض للسقوط في منزله في يوليو 2019 وأصيب بكسر في ساقه على الأرجح».

أرسل كودونييس قبل أيام كتابا إلى وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، نبهه فيها إلى «ضرورة التدخل بصورة عاجلة».

وذكّر المحامي في الدعوى التي قدّمها، الجمعة، إلى النيابة العامة، أن عددا من السلطات المحلية في المنطقة على عِلم بوضع موكّله.

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ووافق بانابيير مطلع أغسطس على اتفاق لإجلائه يقضي بتدمير واجهة المبنى لإخراجه من مكان إقامته، لكنّ هذا الاتفاق لم ينفذ عملياً.

وقال المحامي كودونييس إن أجهزة الإنقاذ أبلغته «بأنها تنتظر الأوامر فقط»، شاكياً أن موكّله «أصيب بوهن حاد، ويعاني مرضاً في القلب». وأضاف «أخبرني أن تقرحات الفراش ظهرت لديه، وأنه ينزف».