مليون درع واقية أسبوعيا للطواقم الطبية من «آبل»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أبريل 2020, 01:27 مساء
أشخاص امام متجر مغلق تابع لشركة آبل في كارديف في ويلز في 14 مارس 2020 (أ ف ب)

تعتزم «آبل» إرسال مليون درع واقية للوجه أسبوعيا، للعاملين الطبيين الذين يكافحون تفشي فيروس كورونا المستجد، حسب ما أعلنت الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، في مقطع فيديو نشر على «تويتر» الأحد، إن شركة التكنولوجيا العملاقة وفرت 20 مليون قناع جراحي من كل أنحاء العالم، للمساعدة في معالجة مشكلة النقص العالمي في هذه المعدات.

وأضاف أن الشركة صممت أيضا درع حماية شفافة، وبدأت إنتاجا ضخما في مصانعها في الولايات المتحدة والصين، حسب «فرانس برس»، الاثنين.

وكتب كوك « نخطط لشحن أكثر من مليون درع مع نهاية هذا الأسبوع». وقال إن التوزيع الأولي سيتركز في الولايات المتحدة، لكن الشركة تأمل في «توسيع نطاق التوزيع بسرعة» ليشمل دولا أخرى.

طالع: شباب صرمان يبتكرون أقنعة لمواجهة كورونا

وانضمت «آبل» إلى العديد من الشركات العالمية، التي قامت بتعديل خطوط إنتاجها لتلبية الطلب الهائل على معدات الحماية، بما في ذلك شركة «برادا» الإيطالية.

وأصدر الرئيس الأميركي، دونالد، ترامب الشهر الماضي أمرا فدراليا يجبر شركة «جنرال موتورز» للسيارات على تصنيع أجهزة تنفس صناعي بعد النقص في عدد هذه الأجهزة في المستشفيات، وهي معدات أساسية في معالجة مرضى كوفيد 19.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيران تتهم الصين بالتسبب في انتشار فيروس كورونا
دولى
شباب صرمان يبتكرون أقنعة لمواجهة كورونا
رياضة محلية
«نيويورك تايمز»: إصابة القائد السابق لحاملة الطائرات الأميركية «روزفلت» ...
دولى
الهند تحظر تصدير دواء وصفه ترامب بـ«مغير المواجهة» مع فيروس «كورونا»
دولى
«لعنة آل كنييدي»لا تتوقف.. مايف وجدعون في عداد الموتى
دولى
«بوابة الوسط» تكشف تاريخ البطولات بين الآباء والأبناء في الكرة الليبية
رياضة محلية
عبد الحليم القماطي يشارك بمبادرة فنية لـ«بوابة روزاليوسف»
ثقافة وفن
رجل يقتل خمسة أشخاص بسبب «صوتهم العالي»
منوعات
«بوابة الوسط» تفتح ملف أول «ريمونتادا» تاريخية ليبية بطلها «التحدي»
رياضة محلية
جريدة فرنسية: القوى الأجنبية لعبت دورا في حرب طرابلس أكثر من الليبيين أنفسهم
ليبيا
630 وفاة بـ«كوفيد-19»في نيويورك في حصيلة يومية قياسية
دولى
السفير الأميركي لدى ليبيا لـ«بوابة الوسط»: هذا هو موقف الولايات المتحدة من الوضع...
ليبيا
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تجربة فرنسية لعلاج «كورونا» ببلازما المتعافين