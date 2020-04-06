مليون درع واقية أسبوعيا للطواقم الطبية من «آبل»

أشخاص امام متجر مغلق تابع لشركة آبل في كارديف في ويلز في 14 مارس 2020 (أ ف ب)

تعتزم «آبل» إرسال مليون درع واقية للوجه أسبوعيا، للعاملين الطبيين الذين يكافحون تفشي فيروس كورونا المستجد، حسب ما أعلنت الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، في مقطع فيديو نشر على «تويتر» الأحد، إن شركة التكنولوجيا العملاقة وفرت 20 مليون قناع جراحي من كل أنحاء العالم، للمساعدة في معالجة مشكلة النقص العالمي في هذه المعدات.

وأضاف أن الشركة صممت أيضا درع حماية شفافة، وبدأت إنتاجا ضخما في مصانعها في الولايات المتحدة والصين، حسب «فرانس برس»، الاثنين.

وكتب كوك « نخطط لشحن أكثر من مليون درع مع نهاية هذا الأسبوع». وقال إن التوزيع الأولي سيتركز في الولايات المتحدة، لكن الشركة تأمل في «توسيع نطاق التوزيع بسرعة» ليشمل دولا أخرى.

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وانضمت «آبل» إلى العديد من الشركات العالمية، التي قامت بتعديل خطوط إنتاجها لتلبية الطلب الهائل على معدات الحماية، بما في ذلك شركة «برادا» الإيطالية.

وأصدر الرئيس الأميركي، دونالد، ترامب الشهر الماضي أمرا فدراليا يجبر شركة «جنرال موتورز» للسيارات على تصنيع أجهزة تنفس صناعي بعد النقص في عدد هذه الأجهزة في المستشفيات، وهي معدات أساسية في معالجة مرضى كوفيد 19.