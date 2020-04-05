شباب صرمان يبتكرون أقنعة لمواجهة كورونا

شباب صرمان يبتكرون أقنعة لمواجهة كورونا. (إنترنت)

يواصل فريق الأزمة والطوارئ ببيّت شباب صرمان، أحد مكونات الهيئة العامة للشباب والرياضة، أعماله التطوعية اليومية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقام شباب البيت بابتكار وصناعة واقيات غطاء الوجه للمحافظة على سلامة الأطباء ورجال الأمن والعاملين بمختلف المؤسسات، وذلك بعد تحصلهم على اعتماد العينة من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

بذكر أن فريق الأزمة والطوارئ سيقوم خلال اليومين القادمين بتوزيع كمية كبيرة من هذه الواقيات عن طريق الهيئة العامة للشباب والرياضة للمستشفيات والأجهزة الأمنية، مبادرة أثبتت وحدة شباب ليبيا في هذا الوباء.