شباب صرمان يبتكرون أقنعة لمواجهة كورونا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 05 أبريل 2020, 09:38 مساء
شباب صرمان يبتكرون أقنعة لمواجهة كورونا. (إنترنت)

يواصل فريق الأزمة والطوارئ ببيّت شباب صرمان، أحد مكونات الهيئة العامة للشباب والرياضة، أعماله التطوعية اليومية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقام شباب البيت بابتكار وصناعة واقيات غطاء الوجه للمحافظة على سلامة الأطباء ورجال الأمن والعاملين بمختلف المؤسسات، وذلك بعد تحصلهم على اعتماد العينة من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

بذكر أن فريق الأزمة والطوارئ سيقوم خلال اليومين القادمين بتوزيع كمية كبيرة من هذه الواقيات عن طريق الهيئة العامة للشباب والرياضة للمستشفيات والأجهزة الأمنية، مبادرة أثبتت وحدة شباب ليبيا في هذا الوباء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«لعنة آل كنييدي»لا تتوقف.. مايف وجدعون في عداد الموتى
دولى
«بوابة الوسط» تكشف تاريخ البطولات بين الآباء والأبناء في الكرة الليبية
رياضة محلية
عبد الحليم القماطي يشارك بمبادرة فنية لـ«بوابة روزاليوسف»
ثقافة وفن
رجل يقتل خمسة أشخاص بسبب «صوتهم العالي»
منوعات
«بوابة الوسط» تفتح ملف أول «ريمونتادا» تاريخية ليبية بطلها «التحدي»
رياضة محلية
جريدة فرنسية: القوى الأجنبية لعبت دورا في حرب طرابلس أكثر من الليبيين أنفسهم
ليبيا
630 وفاة بـ«كوفيد-19»في نيويورك في حصيلة يومية قياسية
دولى
السفير الأميركي لدى ليبيا لـ«بوابة الوسط»: هذا هو موقف الولايات المتحدة من الوضع...
ليبيا
اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» تحذر من مخاطر الألغام الأرضية في ليبيا.. وتنصح ...
ليبيا
بعثة الاتحاد الأوروبي: الليبيون عليهم إيقاف العنف.. و«كورونا» العدو الأول
ليبيا
الجازوي: تسجيل حالات إصابة عديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا خلال الأيام المقبلة
ليبيا
السعودية: لم ننسحب من صفقة «أوبك+» وموقفنا من النفط الصخري معروف
اقتصاد
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تحوّل في مواقف عدة دول من وضع الأقنعة الواقية للحد من انتشار كورونا