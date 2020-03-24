أبسط طريقة للوقاية من فيروس كورونا المستجد

في بريطانيا، قضي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على حياة 21 مواطنا وإصابة أكثر من 1000 مواطن، ورغم ذلك قررت السلطات عدم اتخاذ إجراءات حجر صحي صارمة وعدم منع الأشخاص الذين ليسوا ضمن مجموعة الخطر من مغادرة منازلهم، والسماح لهم بحرية التنقل والسفر إلى خارج البلاد.

فيما أصبح البروفيسور غرهام ميلدي من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي موضع نقاش مختلف الأوساط في بريطانيا، بعد نشره في شبكة «تويتر» شريط فيديو قصيرا، حسب ما نقل موقع «روسيا اليوم» عن «ميديك فوروم».

هذا الفيديو سجله بعد مقابلة مع «بي بي سي»، يناقش خلالها مسألة الوقاية من الفيروس الأكثر حيوية في الوقت الحاضر، إذ يقدم البروفيسور نصيحة بسيطة جدا لمنع وتجنب حدوث عدوى جماعية.

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ويقول: «يخاف الكثيرون من الإصابة بفيروس كورونا. وأنا أعتقد أن أفضل وسيلة لتجنب ذلك هو أن يتصور الشخص أنه مصاب بالفيروس، وتغيير سلوكه بحيث يتجنب نقله إلى الآخرين».

ووفقا للبروفيسور، عندما يتصور الإنسان أنه مصاب، يفكر في كيفية العيش لاحقا. هذا التفكير سيجبره على مراعاة جميع الإجراءات والتدابير المتخذة بما فيها غسل اليدين بعناية وتطهير السطح الملوث، لمنع إصابة أفراد عائلته.

ويقول مؤكدا «يفكر الإنسان في هذه الحالة باتصالاته. فهل يريد أن يعدي أقرباءه وهل سلوكه يحميهم. إن مكافحتنا الفيروس هي قبل كل شيء مسؤوليتنا الشخصية».