تجربة 4 عقاقير كعلاج محتمل لفيروس كورونا في أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 مارس 2020, 10:06 صباحا
شكل جزئية فيروس كورونا المستجد. (أ ف ب)

بدأت تجارب سريرية أوروبية أمس الأحد في سبع دول أوروبية على الأقل لاختبار أربعة علاجات محتملة لفيروس كورونا المستجد تشمل 3200 شخص.

والعلاجات الأربعة تشمل عقاقير «ريمديسيفير»، و«لوبينافير» بخلطه مع «ريتوفانير» على أن يعطى العقار الأخير مع «أنترفيرون بيتا» أو من دونه، فضلا عن "هيدروكسي كلوروكوين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن بيان لهيئة «إنسيرم» الفرنسية للأبحاث الطبية.

وسيتم اختيار الخاضعين للتجربة من بين أشخاص أدخلوا المستشفى لإصابتهم بفيروس كوفيد-19 في بلجيكا وبريطانيا وفرنسا ولوكسمبورغ وإسبانيا وهولندا وألمانيا، على ما أكد البيان.

وقالت الهيئة الفرنسية أيضا إن تجربة سريرية دولية ستطلق تحت إشراف منظمة الصحة العالمية.

ولا يتوافر حاليا أي لقاح أو علاج ضد فيروس كورونا المستجد الذي تسبب بوفاة أكثر من 14 ألف شخص حتى الآن في العالم.

محاولات للعلاج في الصين
وباشرت الصين أول تجربة سريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد أمس الأحد. وقد وزع 108 متطوعين على ثلاث مجموعات تلقوا الجمعة الماضي حقنا أولى.

ويتراوح عمر المتطوعين بين 18 و60 عاما وهم كلهم من مدينة ووهان، حيث انطلق فيروس كورونا المستجد في ديسمبر الماضي قبل أن ينتقل إلى خارج الصين.

وسيخضع المتطوعون الصينيون لمتابعة مدة ستة أشهر.

وكانت شركات دواء عالمية تعهدت الخميس الماضي بتوفير لقاح ضد الفيروس في مهلة تراوح بين 12 و18 شهرا كحد أدنى.

وأعلنت روسيا من جهتها أنها باشرت تجربة لقاح على الحيوانات على أن تصدر نتائجها الأولى في يونيو المقبل.

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