تكيف الخلايا مع الأكسجين يمنح هؤلاء «نوبل الطب»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 أكتوبر 2019, 03:16 مساء
نال العالمان الأميركيان وليام كايلين (يمين) وغريغ سيمنزا (يسار) وزميلهما البريطاني بيتر راتكليف في 7 أكتوبر 2019 جائزة نوبل للطب (أ ف ب)

بإعلان فوز أميركييْن اثنيْن وبريطاني بجائزة الطب مكافأة على أعمالهم حول تكيف الخلايا مع كمية الأكسجين المتوافرة، ما يسمح بمكافحة السرطان وفقر الدم، نطلق موسم نوبل للعام 2019.

ونال الأميركيان وليام كايلين وغريغ سيمنزا، والبريطاني بيتر راتلكيف جائزة الطب مكافأة على اكتشافهم «آليات جزيئية مسؤولة عن تكيف الخلايا مع مستوى الأكسجين المتقلب» في الجسم، على ما قال مجلس نوبل في معهد كارولينسكا في ستوكهولم في حيثيات قراره، حسب «فرانس برس».

وأوضح: «أهمية الأكسجين الجوهرية معروفة منذ قرون، إلا أن عملية تكيف الخلايا مع تقلبات مستوى الأكسجين بقيت لغزًا لفترة طويلة».

طالع أيضا: «الطب» يفتتح موسم جوائز نوبل.. وجدل حول «الآداب»

وترتبط هذه الآليات خصوصًا بالأورام السرطانية، التي تعتمد في نموها على كمية الأكسجين في الدم، خصوصًا بعض السرطانات، التي تتطور بسرعة مثل الكبد وتستهلك الكثير من الطاقة؛ ما يؤدي إلى حرق كل الأكسجين المتوافر حولها.

وأضافت لجنة نوبل: «تركز جهود كثيفة في المختبرات الجامعية وشركات الصيدلة حاليًا على تطوير أدوية قادرة على التدخل عند مراحل مختلفة للمرض، من خلال تشغيل آلية التقاط الأكسجين أو تعطيلها».

ويعمل كايلين (61 عامًا) في معهد هاورد هيوز الطبي في الولايات المتحدة، فيما يدير سيمنزا (63 عامًا) برنامجًا لأبحاث الأوعية في معهد جونز هوبكنز للبحث حول هندسة الخلايا. أما راتكليف (65 عامًا) فهو مدير البحث في معهد فرانسيس كريك في لندن ومعهد تارغت ديكسوفري في أكسفورد. وسيتقاسم الثلاثة مكافأة مالية تبلغ تسعة ملايين كرونة سويدية (نحو 830 ألف يورو).

ويتسلم الفائزون ميدالية ذهبية وشهادة في ستوكهولم من ملك السويد، كارل غوستاف، في إطار مراسم رسمية في 10 ديسمبر المقبل في ذكرى وفاة المخترع السويدي ألفرد نوبل الذي أنشأ هذه الجوائز وخصص لها الأموال من خلال وهب ثروته الطائلة إلى مؤسسة باتت تحمل اسمه.

وفي العام 2018، فاز بالجائزة الأميركي جيمس ب. أليسون والياباني تاسوكو هونغو على أبحاثهما حول العلاج المناعي التي أثبتت فعاليتها في معالجة السرطانات القوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شبان عراقيون يلتفون على «قطع الإنترنت» لإيصال صوت الاحتجاج
عربى
كاركاتير حليم - اليوم العالمي للمعلم
كاريكاتير
4 انتصارات لليبيا في دولية الشطرنج بمصر
رياضة محلية
بعد رفض «فيسبوك»..ضغوط أميركية على عمالقة التكنولوجيا لكشف الرسائل المشفرة
اقتصاد
مكافأة أميركية بـ5 ملايين دولار للقبض على زعيم «داعش» في الصحراء الكبرى
دولى
«ستراتفور»: ثلاث عواقب محتملة إذا توقفت صادرات النفط الليبي
ليبيا
أول تعليق من وزير الداخلية على جريمة قتل رشيد البكوش
ليبيا
ارتفاع الولادات القيصرية في المصحات الخاصة بنسبة 90%
ليبيا
إيطاليا تدعو إلى تحرك دبلوماسي كبير لتحقيق الاستقرار في ليبيا
ليبيا
سوق سوداء لـ«الفيزا» تستقبل العام الدراسي الجديد
ليبيا
جريدة «الوسط»: تصعيد عسكري يستبق مؤتمر برلين
ليبيا
في العدد 202: تصعيد عسكري يستبق مؤتمر برلين وسوق سوداء لـ«الفيزا» تستقبل العام ...
ليبيا
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عشرة مفقودين وانتشال 13 جثة إثر غرق زورق مهاجرين قبالة لامبيدوزا الإيطالية