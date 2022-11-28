رئيس المكسيك يقترح زيادة الحد الأدنى للأجور 20%

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الأحد، في كلمة أمام حشد كبير تجمع في عاصمة البلاد بمناسبة عامه الرابع في السلطة، إن المكسيك ستعلن عن زيادة الحد الأدنى للأجور خلال العام 2023 في غضون أيام قليلة، واقترح أن تكون هذه النسبة نحو 20%.

وأوضح أوبرادور، في كلمة أمام حشد كبير تجمع في عاصمة البلاد بمناسبة عامه الرابع في السلطة، «في غضون أيام قليلة أخرى، سيتم الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور للعام المقبل.. أريد أن توافق عليها بالإجماع قطاعات العمل والأعمال والحكومة.. أريد أيضًا أن تكون نحو 20%».

الأولوية للفقراء لتخفيف التراجع في القوة الشرائية

وتعهد لوبيز أوبرادور منذ توليه منصبه في أواخر العام 2018، بإعطاء الأولوية للفقراء ومعالجة التفاوت الهائل في الثروة في المكسيك، لتخفيف التراجع المستمر منذ عشرات السنين في القوة الشرائية للعمال.

- «استعراض قوة».. الرئيس المكسيكي يشارك في مسيرة تأييد وسط العاصمة

ورفعت إدارته الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة منذ العام 2019، كان آخرها 22% في 2022.