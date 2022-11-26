موانئ دبي تدير المنطقة الاقتصادية الحرة في نافوي بأوزبكستان وتوقع مذكرة تفاهم مع الأردن

القاهرة - بوابة الوسط

قال مكتب رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، في وقت متأخر الجمعة، إن شركة موانئ دبي العالمية ستدير المنطقة الاقتصادية الحرة التي تركز على اللوجستيات بإقليم نافوي جنوب شرق أوزبكستان.

وأضاف مكتب الرئيس في بيان أن شركة إماراتية أخرى ستدير محطة البضائع بمطار نافوي الدولي، بحسب وكالة «رويترز».

وتدير موانئ دبي العالمية بالفعل منطقة حرة في قازاخستان المجاورة، جرى إنشاؤها بمركز للسكك الحديدية على حدود الأخيرة مع الصين.

مذكرة تفاهم بين الأردن وموانئ دبي

في سياق متصل، وقعت النقابة اللوجستية الأردنية مذكرة تفاهم مع موانئ دبي العالمية بالإمارات لتعزيز مصالح شركات الشحن الصغيرة والمتوسطة في الأردن.

- «موانئ دبي» تستعد لـ«الأسوأ» لكن عينها على مزيد من الاستحواذات

وقالت النقابة، في بيان صحفي اليوم السبت، أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المذكرة وقعت على هامش إقامة معرض الشحن العالمي الأول في دبي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».