التضخم في أعلى مستوياته بتركيا منذ 25 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

وصل معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 85.51% في أكتوبر في أعلى مستوى له منذ العام 1997، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، الخميس، بينما يدافع الرئيس رجب طيب أردوغان، عن سياساته غير التقليدية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة.

وبينما ترفع المصارف المركزية في أنحاء العالم معدلات الفائدة في مسعى للسيطرة على ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، عارضت تركيا الاتجاه العالمي وشدد أردوغان على أن معدلات الفائدة المرتفعة هي «أكبر عدو» له، وفق وكالة «فرانس برس».

والشهر الماضي، خفض المصرف المركزي التركي معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي ليسجّل 10.5% مقارنة بـ12%.

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ارتفاع سعر السلع الاستهلاكية في تركيا

ومع اقتراب موعد الانتخابات المقررة العام المقبل، يصر أردوغان على أن معدلات الفائدة المرتفعة تؤدي إلى التضخم لا العكس، في تحد للنظريات الاقتصادية التقليدية.

وبلغ معدل ارتفاع سعر السلع الاستهلاكية 83.45% في سبتمبر. والأربعاء، أشاد أردوغان بوضع الاقتصاد في خطاب ألقاه أمام نواب حزبه العدالة والتنمية في البرلمان، وقال: «الحمدلله فإن عجلة الاقتصاد تدور»، وأضاف: «نموذجنا الاقتصادي الذي لخصناه كنمو عبر الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير والفائض في الحساب الجاري، يؤتي ثماره».

ويشكك عديد الأتراك في مدى مصداقية البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة. وحسب دراسة شهرية تحظى باحترام واسع نشرها خبراء اقتصاد مستقلون من معهد «ENAG» التركي للأبحاث، بلغ المعدل السنوي لارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية 185.34% في أكتوبر.