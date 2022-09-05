التضخم يتخطى 80% في تركيا خلال أغسطس على أساس سنوي

القاهرة - بوابة الوسط

تجاوز معدل التضخم 80% في تركيا في أغسطس وصولًا إلى 80.21% على أساس سنوي في مقابل 79.6% في يوليو، وهو مستوى قياسي منذ العام 1998، وفقًا لبيانات رسمية نشرت الإثنين.

ويعزى هذا الارتفاع الحاد في الأسعار إلى حدّ كبير إلى انهيار الليرة التركية، التي فقدت نحو 55% من قيمتها في عام واحد في مقابل الدولار. على عكس النظريات الاقتصادية الكلاسيكية، يرى الرئيس رجب طيب إردوغان أن أسعار الفائدة المرتفعة تعزّز التضخم. لكن سياسته النقدية غير التقليدية تسبّبت في انخفاض العملة الوطنية، ممّا أدى إلى ارتفاع الأسعار، بحسب «فرانس برس».

تخفيض سعر الفائدة الرئيسي من 14% إلى 13%

وكان البنك المركزي التركي فاجأ الأسواق مرة أخرى في منتصف أغسطس، بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي من 14% إلى 13% على الرغم من التضخّم المتسارع.

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واعترف الرئيس التركي، الثلاثاء الماضي، بأنّ «أكبر مشكلة نواجهها هي كلفة المعيشة»، لكنّه رفض تغيير سياسته الاقتصادية قبل تسعة أشهر ونصف الشهر من الانتخابات الرئاسية المقبلة. وغم زيادتين في الحد الأدنى للأجور منذ الأول من يناير، إلّا أنه بات من الصعب تحمّل ارتفاع الأسعار بالنسبة لجزء من الأتراك.

التقليل من حجم التضخّم بأكثر من النصف

وتتهم المعارضة وعدد من الاقتصاديين المكتب الوطني للإحصاءات (Tüik) بالتقليل من حجم التضخّم بأكثر من النصف.

وأكدت «مجموعة البحث حول التضخّم» (إيناغ) المؤلّفة من اقتصاديين أتراك مستقلّين، الإثنين، أن التضخّم وصل إلى 181.4 في المئة على مستوى سنوي في أغسطس. وتشهد تركيا تضخّماً عالياً بشكل شبه مستمر منذ أوائل العام 2017، لكنّها لم تصل أبداً إلى هذه المستويات منذ وصول رجب طيب إردوغان إلى السلطة في العام 2003.