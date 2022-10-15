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وزير المال البريطاني الجديد يتجه لزيادة الضرائب.. ورئيسة الوزراء في أزمة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 أكتوبر 2022, 01:39 مساء
وزير المال البريطاني الجديد يتجه لزيادة الضرائب.. ورئيسة الوزراء في أزمة
وزير المال البريطاني الجديد جيريمي هانت في وسط لندن، 14 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
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حذر وزير المال البريطاني الجديد جيريمي هانت، اليوم السبت من زيادة مقبلة للضرائب؛ بينما أقر بارتكاب سلفه أخطاء في موازنة كارثية كشف عنها الشهر الماضي، وما زالت تهدد بالإطاحة برئيسة الوزراء ليز تراس.

ورأت جريدة «ذي تايمز» أن تراس تكافح من أجل البقاء، بعد يوم على إقالتها وزير المال كواسي كوارتنغ ليتحمّل وحيدا مسؤولية الاضطرابات في الأسواق التي أحدثتها ميزانيتهما في 23 سبتمبر، حسب وكالة «فرانس برس».

مخططات من المحافظين لإطاحة رئيسة الوزراء الجديدة
وذكرت «ذي تايمز» و«تلغراف» وغيرهما من الصحف بأن نوابا محافظين ما زالوا يخططون للإطاحة بتراس، وهو أمر قد يحدث في غضون أيام، في ظل تدهور موقع الحزب في استطلاعات الرأي منذ تولت المنصب خلفا لبوريس جونسون في 6 سبتمبر الماضي.

وأشار الوزير الجديد جيريمي هانت إلى أنه سيتخلى عن الاستراتيجية التي أوصلت تراس إلى 10 داونينغ ستريت.

وقال هانت، الذي شغل منصب وزير الخارجية في الماضي ويعد من المحافظين الوسطيين: «كانت هناك أخطاء».

الوزير الجديد يتهم رئيسة الوزراء بارتكاب أخطاء
ولفت إلى أن كوارتنغ ورئيسة الوزراء ارتكبا خطأ في محاولتهما خفض ضرائب الأعلى دخلا وبعرضهما الموازنة من دون انتظار توقعات مستقلة من مكتب المسؤولية عن الموازنة.

وقال هانت لـ«سكاي نيوز»: «اعترفت رئيسة الوزراء بذلك، لهذا السبب أنا هنا».

وفي أول خطوة قام بها منذ تولى المنصب في وقت متأخر أمس الجمعة، تحدّث الوزير الجديد مع حاكم بنك إنجلترا آندرو بايلي الذي اضطُر للقيام بتدخلات مكلفة من أجل تهدئة أسواق السندات.

وأفادت وزارة الخزانة بأنهما ناقشا أهمية التعامل مع التضخم العالمي والتزامهما بالنمو الاقتصادي والانضباط المالي.

أزمة اقتصادية في بريطانيا
وكان خفض الضرائب محور الموازنة الفاشلة التي أعلنها كوارتنغ ورئيسة الوزراء، لكن تمويل الخطوة كان عبر استدانة المليارات، وهو أمر أثار حالة ذعر في أسواق المال ورفع التكاليف بالنسبة للعائلات البريطانية في أوج أزمة تكاليف المعيشة.

وأشار الوزير إلى ضرورة اتّخاذ قرارات صعبة للغاية، محذرا من أن جميع الدوائر الحكومية تواجه قيودا على الإنفاق.

وأفاد بأن بعض الضرائب لن يجر خفضها بالسرعة التي يريدها الناس، مشيرا إلى أن بعض الضرائب سترتفع.

وأعلن هانت أنه سيدلي ببيان جديد بشأن الوضع المالي في 31 أكتوبر الجاري، قائلا إن لديه صفحة بيضاء ليبدأ منها، ما يؤكد بأن تراس أضعفت موقفها إلى حد كبير منذ وصلت إلى السلطة على أساس برنامج إصلاحي مثير للجدل.

إقالة الوزير السابق عقب عودته من واشنطن
وأقالت تراس وزير المال كوارتنغ بعد ساعات من عودته السريعة من اجتماعات مالية دولية في واشنطن وتراجعت عن نقطة أساسية أخرى في برنامجها فزادت الضرائب على أرباح الشركات بشكل كبير.

وفي مؤتمر صحفي عقدته في داونينغ ستريت وكان الأول لها منذ خلفت جونسون، قوبل أداؤها بانتقادات واسعة إذ فشلت في تهدئة الأسواق.

تراس تتهرب من الأسئلة
واكتفت تراس بالإجابة على أربعة أسئلة فقط بينما كانت تتلفت بتوتر وترد بإجابات مقتضبة.

وأصرت على أنها تصرفت بشكل حاسم عبر إقالتها كوارتنغ بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي، لكن الجنيه الإسترليني عاد ليتراجع مجددا في أسواق العملات بينما شهدت أسواق السندات في المملكة المتحدة اضطرابات مرة أخرى.

ولدى سؤالها عن سبب عدم استقالتها، قالت تراس إنها عازمة تماما على المضي قدما بما تعهّدت ب".

لكن مع تخليها عن تعهّداتها الاقتصادية اليمينية التي أوصلتها إلى زعامة الحزب المحافظ في مواجهة خصمها ريشي سوناك، واجهت تراس انتقادات متزايدة بأن مصداقيتها السياسية انهارت.

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