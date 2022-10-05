Atwasat

روسيا: مستعدون لإيصال الغاز إلى أوروبا عبر الخط غير المتضرر من «نورد ستريم2»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 أكتوبر 2022, 06:52 مساء
روسيا: مستعدون لإيصال الغاز إلى أوروبا عبر الخط غير المتضرر من «نورد ستريم2»
خط «نورد ستريم2». (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف شؤون الطاقة ألكسندر نوفاك، الأربعاء، أن روسيا مستعدة لتزويد أوروبا بالغاز عبر خط من «نورد ستريم2» لم يشهد تسربًا للغاز.

وقال نوفاك للتلفزيون الروسي، إثر اجتماع للدول الأعضاء في تحالف «أوبك+» في فيينا، «إذا اتخذ الأوروبيون القرارات القانونية الضرورية في ما يتعلق بالغاء القيود، اعتقد أن روسيا يمكنها، خلال وقت قصير، تسليم الغاز عبر هذا الخط»، وفق «فرانس برس».

التوازن بين ضغط الغاز.. وضغط المياه
وأفاد خفر السواحل السويدي، الإثنين، بأنه لم يعد بالإمكان رؤية أي تسرب في بحر البلطيق من خط أنابيب «نورد ستريم 1»، لكن تسربًا أصغر من خط «نورد ستريم 2» لا يزال ظاهرًا. وقال خفر السواحل في بيان: «التسرب الأكبر لم يعد مرئيًا الآن على السطح، بينما زاد التسرب الأصغر بشكل طفيف»، وفق ما ذكرت وكالة «فرانس برس».

وتم رصد هذه المشاهدات من الجو خلال جولة تحليق بالطائرة فوق المنطقة، الإثنين، قرابة الساعة 8.00 صباحًا (06.00 بتوقيت غرينيتش). وأضاف خفر السواحل أنه «في وقت سابق، كان قطر التسرب الأصغر يبلغ 30 مترًا».

والسبت، قال ناطق باسم شركة «نورد ستريم إيه جي» المشغلة لخطوط الأنابيب، إن التسرب من «نورد ستريم 2» قد توقف «بعد التوازن الذي تحقق بين ضغط الغاز وضغط المياه». ورصدت جميع التسربات التي تم اكتشافها الأسبوع الماضي في بحر البلطيق، قبالة جزيرة بورنهولم الدنماركية.

ونفت موسكو وواشنطن على السواء أي علاقة لهما بالحادث، بعد تبادل للاتهامات.

استئناف إمدادات الغاز إلى إيطاليا 
أعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة «غازبروم»، الأربعاء، أنها استأنفت إمدادات الغاز إلى إيطاليا عبر النمسا.

ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن شركة «غازبروم» قولها، الأربعاء: «استأنفنا نقل الغاز الروسي عبر أراضي النمسا»، وأضافت موضحة: «جرى التوصل إلى حل مع المشترين الإيطاليين».

- «غازبروم»: روسيا ستستأنف تسليم شحنات الغاز لإيطاليا
- انتهاء تسرب الغاز من خط أنابيب «نورد ستريم2»
- تقرير: تسرب الغاز من نوردم ستريم نجم عن حمولة متفجرة بمئات الكيلوغرامات

من جانبها، أبلغت مجموعة «إيني» الإيطالية للطاقة، أن تدفقات غاز شركة «غازبروم» قد استؤنفت اليوم، مبينة أن «استئناف الإمدادات أصبح ممكنا من خلال قرار (إيني) والأطراف المعنية بشأن القيود الناشئة عن التشريع الجديد الذي قدمته السلطات التنظيمية النمساوية».

تضارب حول أسباب إيقاف ضخ الغاز لإيطاليا
وفي وقت سباق اليوم، قالت المجموعة الروسية في بيان: «بالتعاون مع مشترين إيطاليين، تمكنت شركة غازبروم من إيجاد حل لتنسيق التفاعل في ظل شروط التغييرات» التنظيمية على الجانب النمساوي التي حدثت «في نهاية سبتمبر» وأدت إلى تعليق الإمدادات إلى إيطاليا.

وأوقفت مجموعة «غازبروم» الروسية، السبت، بشكل تام شحنات الغاز إلى «إيني» وعزت الأمر إلى «استحالة نقل الغاز عبر النمسا»، بسبب الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر. ويمر معظم الغاز الروسي الذي يجرى تسليمه إلى إيطاليا عبر أوكرانيا، عبر خط أنابيب الغاز «تاغ» (TAG) الذي يصل إلى تارفيسيو في شمال البلاد، على الحدود مع النمسا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«وسط الخبر»: الكوني يقترح المحافظات والدبيبة المقاطعات، فأيهما ينهي المركزية؟

«وسط الخبر»: الكوني يقترح المحافظات والدبيبة المقاطعات، فأيهما ينهي المركزية؟
«نسخة إلى الرأي العام»: حدود ليبيا: اقتصاد موازٍ، جريمة منظمة، وإزعاج الجوار

«نسخة إلى الرأي العام»: حدود ليبيا: اقتصاد موازٍ، جريمة منظمة، وإزعاج الجوار
قصص نساء من ضحايا القمع في إيران

قصص نساء من ضحايا القمع في إيران
لابتكارهم مجالين جديدين في الكيمياء المعاصرة.. 3 علماء يحصدون «نوبل الكيمياء»

لابتكارهم مجالين جديدين في الكيمياء المعاصرة.. 3 علماء يحصدون «نوبل الكيمياء»
من الشعب إلى نوابه.. «حوادث المصارف» عرض مستمر في لبنان

من الشعب إلى نوابه.. «حوادث المصارف» عرض مستمر في لبنان
39 وفاة جراء تفشي الكوليرا في سورية.. وتحذير أممي من تفاقم الوضع

39 وفاة جراء تفشي الكوليرا في سورية.. وتحذير أممي من تفاقم الوضع
كاركاتير حليم - 5 أكتوبر .. يوم المعلم العالمي

كاركاتير حليم - 5 أكتوبر .. يوم المعلم العالمي
الأهلي بنغازي يلتقي الكويت الكويتي في افتتاح «عربية الأندية» لكرة السلة

الأهلي بنغازي يلتقي الكويت الكويتي في افتتاح «عربية الأندية» لكرة السلة
جلاش باللحم في 35 دقيقة

جلاش باللحم في 35 دقيقة
الرئيس الإندونيسي يزور مدينة مالانغ بعد حادث التدافع في الملعب

الرئيس الإندونيسي يزور مدينة مالانغ بعد حادث التدافع في الملعب
التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (8)

التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (8)
بعد 120 عاما.. تذاكر مترو باريس الورقية في طريقها إلى الزوال

بعد 120 عاما.. تذاكر مترو باريس الورقية في طريقها إلى الزوال
كاركاتير خيري - أوكرانيا تطلب «انضماما عاجلا» إلى حلف «ناتو»

كاركاتير خيري - أوكرانيا تطلب «انضماما عاجلا» إلى حلف «ناتو»
شاهد في «وسط الخبر»: هل فرضت تركيا الأمر الواقع في ليبيا وكسبت الجولة؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل فرضت تركيا الأمر الواقع في ليبيا وكسبت الجولة؟
ماسك يعيد إحياء صفقة «تويتر» بالسعر الأصلي

ماسك يعيد إحياء صفقة «تويتر» بالسعر الأصلي
افتتاح معبد هندوسي في الإمارات

افتتاح معبد هندوسي في الإمارات
«بوابة الوسط» تستعرض خريطة مواجهات الأندية الليبية في أفريقيا بالمواعيد والملاعب

«بوابة الوسط» تستعرض خريطة مواجهات الأندية الليبية في أفريقيا بالمواعيد والملاعب
«وسط الخبر»: تريليون ونصف دولار خسائر ليبيا من ساستها .. الأسباب والمخارج

«وسط الخبر»: تريليون ونصف دولار خسائر ليبيا من ساستها .. الأسباب والمخارج
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
تحالف «أوبك» يتجه لخفض إنتاجه النفطي في اجتماعه الأول بفيينا
تحالف «أوبك» يتجه لخفض إنتاجه النفطي في اجتماعه الأول بفيينا
منظمة التجارة العالمية تتوقع تباطؤ التجارة العام 2023
منظمة التجارة العالمية تتوقع تباطؤ التجارة العام 2023
«أوبك+» يخفض حصص إنتاج النفط بشكل كبير بمقدار مليوني برميل في اليوم
«أوبك+» يخفض حصص إنتاج النفط بشكل كبير بمقدار مليوني برميل في ...
البيت الأبيض: بايدن «يشعر بخيبة أمل» من قرار تحالف «أوبك+» خفض إنتاجه
البيت الأبيض: بايدن «يشعر بخيبة أمل» من قرار تحالف «أوبك+» خفض ...
المفوضية الأوروبية تبدي انفتاحها على وضع سقف لأسعار الغاز في أوروبا
المفوضية الأوروبية تبدي انفتاحها على وضع سقف لأسعار الغاز في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدولار عند أعلى مستوياته خلال 20 عاما
الدولار عند أعلى مستوياته خلال 20 عاما...
5 محاولات لاسترداد أموال بالقوة من مصارف في لبنان في يوم واحد
5 محاولات لاسترداد أموال بالقوة من مصارف في لبنان في يوم ......
هبوط قياسي للجنيه الإسترليني للمرة الأولى منذ 37 عاما
هبوط قياسي للجنيه الإسترليني للمرة الأولى منذ 37 عاما...
الجنيه الإسترليني يسجل أدنى مستوى في 37 عاما مع تزايد المخاوف من الركود
الجنيه الإسترليني يسجل أدنى مستوى في 37 عاما مع تزايد ......
رئيسة وزراء بريطانيا تقر بأنه كان عليها «أن تعد بشكل أفضل» لخطة التخفيض الضريبي
رئيسة وزراء بريطانيا تقر بأنه كان عليها «أن تعد بشكل أفضل» ......
المزيد
«البيت الأبيض» يتهم «أوبك+» بالوقوف إلى جانب روسيا عبر خفض إنتاجها
«البيت الأبيض» يتهم «أوبك+» بالوقوف إلى جانب روسيا عبر خفض ......
ألكسندر نوفاك: وضع سقف لأسعار النفط الروسي سيكون له «تأثير ضار» على السوق العالمية
ألكسندر نوفاك: وضع سقف لأسعار النفط الروسي سيكون له «تأثير ......
روسيا: مستعدون لإيصال الغاز إلى أوروبا عبر الخط غير المتضرر من «نورد ستريم2»
روسيا: مستعدون لإيصال الغاز إلى أوروبا عبر الخط غير المتضرر ......
المفوضية الأوروبية تبدي انفتاحها على وضع سقف لأسعار الغاز في أوروبا
المفوضية الأوروبية تبدي انفتاحها على وضع سقف لأسعار الغاز في......
البيت الأبيض: بايدن «يشعر بخيبة أمل» من قرار تحالف «أوبك+» خفض إنتاجه
البيت الأبيض: بايدن «يشعر بخيبة أمل» من قرار تحالف «أوبك+» ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط