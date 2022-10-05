روسيا: مستعدون لإيصال الغاز إلى أوروبا عبر الخط غير المتضرر من «نورد ستريم2»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف شؤون الطاقة ألكسندر نوفاك، الأربعاء، أن روسيا مستعدة لتزويد أوروبا بالغاز عبر خط من «نورد ستريم2» لم يشهد تسربًا للغاز.

وقال نوفاك للتلفزيون الروسي، إثر اجتماع للدول الأعضاء في تحالف «أوبك+» في فيينا، «إذا اتخذ الأوروبيون القرارات القانونية الضرورية في ما يتعلق بالغاء القيود، اعتقد أن روسيا يمكنها، خلال وقت قصير، تسليم الغاز عبر هذا الخط»، وفق «فرانس برس».

التوازن بين ضغط الغاز.. وضغط المياه

وأفاد خفر السواحل السويدي، الإثنين، بأنه لم يعد بالإمكان رؤية أي تسرب في بحر البلطيق من خط أنابيب «نورد ستريم 1»، لكن تسربًا أصغر من خط «نورد ستريم 2» لا يزال ظاهرًا. وقال خفر السواحل في بيان: «التسرب الأكبر لم يعد مرئيًا الآن على السطح، بينما زاد التسرب الأصغر بشكل طفيف»، وفق ما ذكرت وكالة «فرانس برس».

وتم رصد هذه المشاهدات من الجو خلال جولة تحليق بالطائرة فوق المنطقة، الإثنين، قرابة الساعة 8.00 صباحًا (06.00 بتوقيت غرينيتش). وأضاف خفر السواحل أنه «في وقت سابق، كان قطر التسرب الأصغر يبلغ 30 مترًا».

والسبت، قال ناطق باسم شركة «نورد ستريم إيه جي» المشغلة لخطوط الأنابيب، إن التسرب من «نورد ستريم 2» قد توقف «بعد التوازن الذي تحقق بين ضغط الغاز وضغط المياه». ورصدت جميع التسربات التي تم اكتشافها الأسبوع الماضي في بحر البلطيق، قبالة جزيرة بورنهولم الدنماركية.

ونفت موسكو وواشنطن على السواء أي علاقة لهما بالحادث، بعد تبادل للاتهامات.

استئناف إمدادات الغاز إلى إيطاليا

أعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة «غازبروم»، الأربعاء، أنها استأنفت إمدادات الغاز إلى إيطاليا عبر النمسا.

ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن شركة «غازبروم» قولها، الأربعاء: «استأنفنا نقل الغاز الروسي عبر أراضي النمسا»، وأضافت موضحة: «جرى التوصل إلى حل مع المشترين الإيطاليين».

- «غازبروم»: روسيا ستستأنف تسليم شحنات الغاز لإيطاليا

- انتهاء تسرب الغاز من خط أنابيب «نورد ستريم2»

- تقرير: تسرب الغاز من نوردم ستريم نجم عن حمولة متفجرة بمئات الكيلوغرامات

من جانبها، أبلغت مجموعة «إيني» الإيطالية للطاقة، أن تدفقات غاز شركة «غازبروم» قد استؤنفت اليوم، مبينة أن «استئناف الإمدادات أصبح ممكنا من خلال قرار (إيني) والأطراف المعنية بشأن القيود الناشئة عن التشريع الجديد الذي قدمته السلطات التنظيمية النمساوية».

تضارب حول أسباب إيقاف ضخ الغاز لإيطاليا

وفي وقت سباق اليوم، قالت المجموعة الروسية في بيان: «بالتعاون مع مشترين إيطاليين، تمكنت شركة غازبروم من إيجاد حل لتنسيق التفاعل في ظل شروط التغييرات» التنظيمية على الجانب النمساوي التي حدثت «في نهاية سبتمبر» وأدت إلى تعليق الإمدادات إلى إيطاليا.

وأوقفت مجموعة «غازبروم» الروسية، السبت، بشكل تام شحنات الغاز إلى «إيني» وعزت الأمر إلى «استحالة نقل الغاز عبر النمسا»، بسبب الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر. ويمر معظم الغاز الروسي الذي يجرى تسليمه إلى إيطاليا عبر أوكرانيا، عبر خط أنابيب الغاز «تاغ» (TAG) الذي يصل إلى تارفيسيو في شمال البلاد، على الحدود مع النمسا.