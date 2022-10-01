انتهاء تسرب الغاز من خط أنابيب «نورد ستريم2»

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد ناطق باسم الشركة المشغلة لـ«نورد ستريم2» السبت بأن تسرب الغاز من خطّ الأنابيب تحت بحر البلطيق انتهى نتيجة حدوث توازن ضغط بين الغاز والمياه.

وقال أولريش ليسيك «أدى ضغط الماء إلى إغلاق خط الأنابيب في شكل يمنع تسرب الغاز الموجود داخله»، موضحا أنه «لا يزال هناك غاز في خط الأنابيب»، بحسب «فرانس برس».

تسرّب الغاز في 4 مواقع

كشف تقرير دنماركي-سويدي الجمعة، أن تسرّب الغاز في 4 مواقع من خط أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق، نجم عن انفجارات تحت البحر تعادل في قوتها مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة.

وتحدث البلدان في تقرير مشترك رفع إلى مجلس الأمن الدولي الذي سيعقد اجتماعا طارئا بشأن حوادث التسرب الجمعة بطلب من روسيا إلى انفجارين بقولهما إن «قوة الانفجارين بلغت 2,3 و2,1 على مقياس ريختر، على التوالي، وهو ما يعادل على الأرجح حمولة متفجرة بمئات الكيلوغرامات».

بوتين يتهم الغرب بتدبير الانفجارات

اتّهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة الغرب بتدبير انفجارات نجم عنها تسرب الغاز في عدة مواقع من خطوط أنابيب تورد ستريم التي تربط بين روسيا وأوروبا.

- بوتين يتهم الغرب بالوقوف وراء «انفجارات» أدت إلى تسرب الغاز من نورد ستريم

- تقرير: تسرب الغاز من نوردم ستريم نجم عن حمولة متفجرة بمئات الكيلوغرامات

وقال بوتين في خطاب متلفز أثناء حفل أقامه الكرملين لإعلان ضم أربع مناطق أوكرانية تحتلها روسيا «العقوبات غير كافية بالنسبة للغربيين، انتقلوا إلى التخريب.. عبر تدبير الانفجارات في خطوط أنابيب غاز نورد ستريم الدولية في قاع بحر البلطيق».