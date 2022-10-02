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رئيس الوزراء الإسرائيلي يشيد بالمقترح الأميركي بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 أكتوبر 2022, 04:40 مساء
رئيس الوزراء الإسرائيلي يشيد بالمقترح الأميركي بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان
حقل كاريش. (الإنترنت)
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أشاد الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، بالاقتراح الأميركي لحل النزاع الحدودي البحري مع لبنان، في مؤشر على قرب التوصل إلى اتفاق بين البلدين اللذين يعتبران في حالة حرب عمليًا.

وتتضمن مسودة المقترح التي طرحها المبعوث الأميركي آموس هوكستين وقدمها للجانبين الإسرائيلي واللبناني، مجموعة من الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وتعهدت السلطات اللبنانية التي أكدت تسلمها المقترحات السبت تقديم رد «في أسرع وقت ممكن»، بحسب «فرانس برس».

الاقتراح الأميركي «يعزز أمن إسرائيل واقتصادها»
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد خلال اجتماع مجلس الوزراء، صباح الأحد، إن الاقتراح الأميركي «يعزز أمن إسرائيل واقتصادها». وأضاف أن حكومته «تناقش التفاصيل النهائية وعليه لا يمكن الإشارة إلى صفقة محسومة».

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وبحسب رئيس الوزراء فإن «المقترح يحمي مصالح إسرائيل الأمنية والدبلوماسية الكاملة بالإضافة إلى مصالحنا الاقتصادية».  وأشار إلى أن مقترح هوكستين سيخضع للمراجعة القانونية قبل عرضه للحصول على الموافقة النهائية للحكومة.

انطلقت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل العام 2020، ثم توقفت في مايو 2021 جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها بعد مطالبة لبنان بتعديل الخريطة التي استخدمتها الأمم المتحدة خلال المحادثات وقال إنها استندت إلى تقديرات خاطئة.

حزب الله يوجه سلسلة تهديدات إلى إسرائيل
ووجّه حزب الله سلسلة تهديدات إلى إسرائيل، محذرًا إياها من مغبة الإقدام على أي نشاط في كاريش قبل التوصل إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية.

السبت، وصف الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله المقترح الأميركي بـ«الخطوة المهمة للغاية».  وبحسب لبيد فإن الدولة العبرية تسعى «منذ أكثر من عقد» إلى اتفاق مع لبنان.

وأكد أن حكومته «لا تعارض تطوير لبنان لحقل غاز إضافي، سنحصل منه بالطبع على الحصة التي نستحقها» في إشارة واضحة إلى حقل قانا الذي قد يجري تقاسم إيراداته بموجب المقترح الأميركي.

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