الاحتلال الإسرائيل يعلن إسقاط ثلاث مسيرات لـ«حزب الله» في طريقها إلى حقل كاريش للغاز

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت اعتراض ثلاث مسيّرات تابعة لحزب الله اللبناني كانت متّجهة إلى منطقة حقول الغاز في مياه المتوسط.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أنه «تم اعتراض ثلاث مسيرات معادية كانت تتجّه نحو المياه الاقتصادية لإسرائيل»، مشيرا إلى أن المسيرات تابعة لحزب الله وكانت متّجهة نحو حقل كاريش للغاز، وبحسب البيان لم تكن المسيّرات مسلّحة و«لم تشكل تهديدا حقيقيا»، وفق «فرانس برس».

لبنان يندد باستقدام سفينة إنتاج وتخزين تابعة لشركة «إنرجيان»

وندد لبنان بإستقدام إسرائيل سفينة إنتاج وتخزين تابعة لشركة «إنرجيان» ومقرها لندن، للعمل على استخراج الغاز من حقل «كاريش» الذي تعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها.

وحذّر حزب الله اللبناني المدعوم من إيران «إنرجيان» من المضي قدما في أنشطتها في الحقل.

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وتصر إسرائيل على أن الحقل يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة وعلى أن المفاوضات الجارية حول ترسيم الحدود البحرية لا تشمله. وتوقّفت المفاوضات التي انطلقت بين الطرفين عام 2020 بوساطة أميركية في مايو من العام الماضي جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.

نزاع حول حقل «كاريش»

وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومتراً مربعة تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن الخريطة استندت الى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعة إضافية تشمل أجزاء من حقل «كاريش» وتُعرف بالخط 29.

ولبنان وإسرائيل في حالة حرب رسمياً. وفي العام 2006 خاض حزب الله الذي يتمتع بنفوذ سياسي كبير في لبنان، حرباً دامية ضد إسرائيل استمرت 33 يوماً.