Atwasat

بايدن يجند القطاع الخاص لمكافحة الجوع وسوء التغذية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 سبتمبر 2022, 09:57 مساء
بايدن يجند القطاع الخاص لمكافحة الجوع وسوء التغذية
الرئيس الأميركي جو بايدن بعد توقيع سجل التعازي في لندن. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، سلسلة التزامات اتخذتها شركات، بينها عمالقة في مجال الصناعات الغذائية أو مطاعم الوجبات السريعة، ومنظمات غير حكومية بهدف القضاء على الجوع والبدانة.

وأشارت الرئاسة الأميركية، في بيان، إلى أن قيمة هذه الالتزامات مجتمعة تقرب من ثمانية مليارات دولار، بحسب «فرانس برس».

ويغطي هذا الرقم تعهدات بتقدمات عينية والتزامات مالية، بينها استثمار 2.5 مليار دولار في شركات ناشئة متخصصة في مجال الغذاء، وأكثر من أربعة مليارات دولار مخصصة للأعمال الخيرية والجمعيات.

مؤتمر كبير مخصص للتغذية
ويقدم الرئيس جو بايدن خطة العمل هذه الأربعاء، خلال مؤتمر كبير مخصص للتغذية، هو الأول من نوعه بحسب البيت الأبيض منذ عهد ريتشارد نيكسون.

-  البنك الدولي يصدر توقعات اقتصادية أكثر قتامة لأوكرانيا ودول الجوار
-  البنك الدولي يحذر من الفقر والجوع وزيادة أعباء الديون جراء الحرب في أوكرانيا

وحدد الرئيس الديمقراطي البالغ 79 عامًا، هدفًا له بالقضاء على الجوع في الولايات المتحدة بحلول 2030، بموازاة التصدي لسوء التغذية والتشجيع على الأنشطة الجسدية، في بلد تطال فيه البدانة أكثر من 40% من السكان البالغين، ونحو 20 % من الأطفال وفق السلطات الصحية. 

وتشير تقديرات السلطات إلى أن 10 % من السكان يواجهون انعدام الأمن الغذائي.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي، أن أكثر من مئة شركة ومنظمة «قطعوا وعودًا جريئة، وبعضهم حتى غيّر مقاربته، ما سيحسن بطريقة لافتة مجال التغذية، ويروج للنشاط الجسدي ويحد من الجوع والأمراض المرتبطة بالتغذية». لكن لا توقعات بإقرار آلية رسمية لمتابعة مسار تحقيق هذه التعهدات.

ومن بين التعهدات غير المالية المقدمة الأربعاء، التي يُتوقع أن يشيد بها بايدن خلال حدث عام، ثمة على سبيل المثال تعهد من مجموعة «دانون» العملاقة في مجال الصناعات الغذائية بتقليص مستوى السكر في المنتجات الموجهة للأطفال.

 خيارات صحية أكثر للأطفال
كما تتعهد الجمعية الوطنية للمطاعم، والتي تضم شبكات للوجبات السريعة بينها «برغر كينغ» و«صب واي»، من جانبها بدعم المطاعم المنضوية تحت لوائها لتقديم خيارات صحية أكثر للأطفال.

كذلك أبدت الرئاسة الأميركية رضاها عن انضمام منصات مثل «دورداش» لتوصيل الطعام، و«إنستاكارت» لتوصيل المشتريات من محال البقالة، إضافة إلى شبكات سوبرماركت إلى هذا التحالف وتقديمها وعودًا بتحسين منتجاتها الطازجة من فواكه وخضر، أو أيضًا للتعهدات من شركات في قطاع الرياضة والترفيه.

وبحسب السلطات الصحية الأميركية، يتناول أقل من شخص بالغ من كل عشرة في البلاد كميات كافية من الخضر والفواكه، كما يتناول أكثر من نصف الأطفال عبوة من المشروبات المحلاة على الأقل يوميًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يجند القطاع الخاص لمكافحة الجوع وسوء التغذية

بايدن يجند القطاع الخاص لمكافحة الجوع وسوء التغذية
رئيس اتحاد الكرة الليبي السابق عبدالرؤوف السري: بعض مسؤولي الرياضة الليبية أقزام

رئيس اتحاد الكرة الليبي السابق عبدالرؤوف السري: بعض مسؤولي الرياضة الليبية أقزام
409 أهداف في 156 مباراة بدوري أمم أوروبا

409 أهداف في 156 مباراة بدوري أمم أوروبا
«تغطية خاصة» | الجزء الثاني: تقارير الأجهزة الرقابية مع صراع سياسي محتدم

«تغطية خاصة» | الجزء الثاني: تقارير الأجهزة الرقابية مع صراع سياسي محتدم
تألق ليبي في شطرنج «صن سيتي» بمصر وسط مشاركة 153 لاعبا

تألق ليبي في شطرنج «صن سيتي» بمصر وسط مشاركة 153 لاعبا
«تغطية خاصة» | الجزء الأول: تقارير الأجهزة الرقابية مع صراع سياسي محتدم: التوقيت والتداعيات

«تغطية خاصة» | الجزء الأول: تقارير الأجهزة الرقابية مع صراع سياسي محتدم: التوقيت...
«هذا المساء»: تقرير المحاسبة.. يحرج الدبيبة والديوان لا ينجو من قفص الاتهام

«هذا المساء»: تقرير المحاسبة.. يحرج الدبيبة والديوان لا ينجو من قفص الاتهام
وفاة الفنان الليبي عبدالله الشاوش

وفاة الفنان الليبي عبدالله الشاوش
34 لاعبا في بطولة ليبيا لكرة المضرب

34 لاعبا في بطولة ليبيا لكرة المضرب
زيت جوز الهند والبيكنغ صودا للتخلص من اصفرار الأظافر

زيت جوز الهند والبيكنغ صودا للتخلص من اصفرار الأظافر
حضري «ميني بيتزا» لأطفالك في المدرسة

حضري «ميني بيتزا» لأطفالك في المدرسة
موسكو: بايدن ملزم بالكشف عما إذا كانت واشنطن تقف وراء تسرب الغاز من «نورد ستريم»

موسكو: بايدن ملزم بالكشف عما إذا كانت واشنطن تقف وراء تسرب الغاز من «نورد ستريم»
تحقيقات | معدن سحري ولكن!

تحقيقات | معدن سحري ولكن!
نادر كاره يطلب مقاطعة اتحاد كرة القدم الليبي بشكل عاجل

نادر كاره يطلب مقاطعة اتحاد كرة القدم الليبي بشكل عاجل
كاركاتير خيري - فوز اليمين المتطرف بالانتخابات في إيطاليا

كاركاتير خيري - فوز اليمين المتطرف بالانتخابات في إيطاليا
المبعوث الأميركي: سندرس تقرير ديوان المحاسبة الليبي

المبعوث الأميركي: سندرس تقرير ديوان المحاسبة الليبي
«الليبية للآداب» تناقش كتاب زاقوب عن عمر مسعود

«الليبية للآداب» تناقش كتاب زاقوب عن عمر مسعود
بابا الفاتيكان يزور البحرين في نوفمبر

بابا الفاتيكان يزور البحرين في نوفمبر
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
بعد تخليها عن نظام «مير».. الكرملين يندد بضغط أميركي «غير مسبوق» على البنوك التركية
بعد تخليها عن نظام «مير».. الكرملين يندد بضغط أميركي «غير مسبوق» ...
استقرار أسعار النفط مع ارتفاع الدولار
استقرار أسعار النفط مع ارتفاع الدولار
8 مليارات دولار صادرات مصر من الغاز.. وحفر 31 بئرا استكشافية جديدة خلال عامين
8 مليارات دولار صادرات مصر من الغاز.. وحفر 31 بئرا استكشافية ...
السويد: مجلس الأمن يبحث التسرب من «نورد ستريم» الجمعة
السويد: مجلس الأمن يبحث التسرب من «نورد ستريم» الجمعة
لبنان يعتمد سعر صرف رسمي جديدا بدءًا من نوفمبر وتحذيرات من ارتفاع التضخم
لبنان يعتمد سعر صرف رسمي جديدا بدءًا من نوفمبر وتحذيرات من ارتفاع...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدولار عند أعلى مستوياته خلال 20 عاما
الدولار عند أعلى مستوياته خلال 20 عاما...
5 محاولات لاسترداد أموال بالقوة من مصارف في لبنان في يوم واحد
5 محاولات لاسترداد أموال بالقوة من مصارف في لبنان في يوم ......
ليز تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين
ليز تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين...
هبوط قياسي للجنيه الإسترليني للمرة الأولى منذ 37 عاما
هبوط قياسي للجنيه الإسترليني للمرة الأولى منذ 37 عاما...
بايدن يعلن تخصيص 2.9 مليار دولار لمكافحة انعدام الأمن الغذائي في العالم
بايدن يعلن تخصيص 2.9 مليار دولار لمكافحة انعدام الأمن ......
المزيد
هل يوقف بنك إنجلترا نزيف الاقتصاد البريطاني؟
هل يوقف بنك إنجلترا نزيف الاقتصاد البريطاني؟...
بايدن يجند القطاع الخاص لمكافحة الجوع وسوء التغذية
بايدن يجند القطاع الخاص لمكافحة الجوع وسوء التغذية...
أفغانستان تبرم اتفاقا مع روسيا لاستيراد النفط والقمح
أفغانستان تبرم اتفاقا مع روسيا لاستيراد النفط والقمح...
لبنان يعتمد سعر صرف رسمي جديدا بدءًا من نوفمبر وتحذيرات من ارتفاع التضخم
لبنان يعتمد سعر صرف رسمي جديدا بدءًا من نوفمبر وتحذيرات من ......
السويد: مجلس الأمن يبحث التسرب من «نورد ستريم» الجمعة
السويد: مجلس الأمن يبحث التسرب من «نورد ستريم» الجمعة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط