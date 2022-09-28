المصرف المركزي في المغرب يرفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم

القاهرة - بوابة الوسط

قرر المصرف المركزي في المغرب رفع سعر الفائدة إلى 2% لمواجهة تضخم قياسي يرتقب أن يبلغ معدله 6.3% هذا العام، فيما أكد توقعاته بتباطؤ النمو الاقتصادي إلى أقل من 1%.

وقال بنك المغرب في بيان إن مجلسه الإداري «قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي بما قدره 50 نقطة أساس إلى 2%»، حسب وكالة «فرانس برس».

يهدف هذا القرار إلى «تفادي عدم تثبيت توقعات التضخم، وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار».

وشهدت الأسعار ارتفاعات كبيرة خلال الأشهر الماضية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، والحرب في أوكرانيا، فضلا عن جفاف استثنائي ضرب المملكة هذا العام.

تسارع معدل التضخم منذ بداية العام ليبلغ 8% في أغسطس، على أن يصل 6.3% كمعدل إجمالي لهذا العام مقابل 1.7% فقط العام الماضي، وفق تقديرات المصرف المركزي. بينما يعول على تراجعه إلى 2.5% العام المقبل.

عزا المصرف هذا المستوى القياسي للتضخم «بالأساس إلى تزايد أثمنة المواد الغذائية والمحروقات»، فضلا عن ارتفاع أسعار عديد الخدمات.