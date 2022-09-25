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غرام الذهب يفقد 13 جنيها في مصر مع تراجعه عالميا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 سبتمبر 2022, 12:57 مساء
غرام الذهب يفقد 13 جنيها في مصر مع تراجعه عالميا
سبائك ذهب، (أرشيفية: الإنترنت)
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سجلت أسعار الذهب في السوق المصرية، اليوم الأحد، انخفاضًا جديدًا بعد التراجعات التي ضربت الأسعار أمس السبت، والتي تأتي على وقع تراجع أسعار المعدن عالميًا.

وتراجعت أسعار الذهب بنسبة 1.5% عند تسوية تعاملات الجمعة، لتسجل خسائر أسبوعية بعد قرارات عدة بنوك مركزية برفع معدلات الفائدة وعلى رأسها الفيدرالي الأميركي، وفق وكالة «رويترز».

وأعلنت بنوك الاحتياطي الفيدرالي والمركزي البريطاني والنرويجي والسويسري، رفع الفائدة في الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي، لمواجهة التضخم.

أسعار الذهب اليوم الأحد في السوق المصرية
وانخفضت أسعار الذهب اليوم الأحد في السوق المصرية، بقوة خلال التعاملات المبكرة، ليهبط سعر الغرام بنحو 13 جنيها دفعة واحدة، مقابل مستويات أمس السبت.

- الذهب يهبط لأدنى مستوى في عامين ونصف مع صعود الدولار

وسجل سعر الذهب في سوق الصاغة اليوم الأحد، تراجعًا لافتا لكافة الأعيرة، ونزلت أسعار الذهب عيار 14 إلى 751 جنيها للغرام، وهبط سعر عيار 18 إلى 966 جنيها للغرام.

وفي المقابل هبط سعر الذهب عيار 21 إلى 1127 جنيها للغرام الأكثر انتشارًا في السوق المصرية، وتراجع عيار 24 إلى نحو 1288 جنيها للغرام، بينما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 9016 جنيها.

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