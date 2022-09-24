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الذهب يهبط لأدنى مستوى في عامين ونصف مع صعود الدولار

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 سبتمبر 2022, 06:21 مساء
الذهب يهبط لأدنى مستوى في عامين ونصف مع صعود الدولار
سبائك ذهب، (أرشيفية: الإنترنت)
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تراجعت أسعار الذهب أكثر من 1.5% إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2020، وسط تقويض جاذبيته نتيجة مزيج من العوامل بداية من قوة الدولار، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، مع تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي موقفًا أكثر تشدداً بهدف كبح التضخم.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 1644.04 دولار للأوقية «الأونصة»، بعدما نزل بنحو 1.8% إلى 1640.20 دولار في وقت سابق، في وقت خسرت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.5% لتهبط عند التسوية إلى 1655.60 دولار للأوقية، في خطوة تؤكد توجه الذهب لتسجيل التراجع الأسبوعي الثاني على التوالي، بنسبة 1.8%، وفق وكالة الأنباء القطرية «قنا».

هبوط أسعار الفضة في المعاملات الفورية
كما هبطت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 4.1% إلى 18.84 دولار للأوقية، كما انخفض البلاديوم 4.8% إلى 2065.29 دولار، والبلاتين 4.8% إلى 857.46 دولار، حيث تتجه المعادن الثلاثة لتسجيل انخفاض أسبوعي.

-  الذهب يرتفع مع ضعف الدولار ويتجه لتحقيق مكسب أسبوعي ضئيل
- الذهب يهبط مع صعود الدولار ومخاوف رفع أسعار الفائدة الأميركية

وعلى الرغم من أنه ينظر إلى الذهب باعتباره وسيلة تحوط في أوقات الغموض السياسي والاقتصادي، فإن رفع أسعار الفائدة يضعف جاذبيته لأنه لا يدر أي عائد.

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