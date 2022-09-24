Atwasat

النفط يهبط لأدنى مستوى في 8 أشهر بسبب صعود الدولار والمخاوف من الركود

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 سبتمبر 2022, 11:00 صباحا
النفط يهبط لأدنى مستوى في 8 أشهر بسبب صعود الدولار والمخاوف من الركود
مصفاة نفط تابعة لشركة توتال في فرنسا. (رويترز)
alwasat radio

تراجعت أسعار النفط بنحو 5%، بنهاية تعاملات الجمعة، إلى أدنى مستوى في 8 أشهر، مع وصول الدولار إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين، وسط مخاوف من أن يدفع ارتفاع أسعار الفائدة الاقتصادات الكبرى إلى الركود، وهو ما يقلل الطلب على النفط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 4.31 دولار أو 4.8% لتبلغ عند التسوية 86.15 دولار للبرميل، منخفضة بنحو 6% خلال الأسبوع، وفق وكالة «رويترز».

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.75 دولار، أو 5.7%، إلى 78.74 دولار عند التسوية، بانخفاض نحو 7% خلال الأسبوع.

- توقعات رفع أسعار الفائد الأميركية تحد من مكاسب النفط

وهذا رابع انخفاض أسبوعي على التوالي لكلا الخامين القياسيين، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا منذ ديسمبر الماضي، فيما انخفضت العقود الآجلة للبنزين والديزل الأميركية أيضًا بأكثر من 5%.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأربعاء، فيما حذت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم حذوه في رفع الفائدة، مما زاد من مخاطر التباطؤ الاقتصادي.

ارتفاع الدولار يقلل الطلب على النفط
ويتجه الدولار صوب الإغلاق عند أعلى مستوى له مقابل سلة من العملات الأخرى منذ مايو 2002، فيما يقلل ارتفاع الدولار الطلب على النفط إذ إنه يجعل الوقود أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وأظهر مسح أن تباطؤ النشاط التجاري في أنحاء منطقة اليورو تفاقم هذا الشهر، ومن المحتمل أن يدخل في حالة ركود في ظل لجوء المستهلكين إلى كبح الإنفاق في خضم أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة.

وتراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت بأكثر من 2% الجمعة، حيث يخشى المستثمرون، أن تؤدي إجراءات مجلس الاحتياطي الاتحادي المتشددة لكبح التضخم، إلى ركود وتضعف أرباح الشركات.

وعلى صعيد الإمدادات، توقفت جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني للعام 2015 مع إصرار طهران على إغلاق تحقيقات تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، حسبما قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، مما قلص التوقعات بعودة صادرات النفط الخام الإيراني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

روتين صحي طريقك للوقاية من السكري.. أو التعايش معه

روتين صحي طريقك للوقاية من السكري.. أو التعايش معه
محللون: وساطة ولي عهد السعودية في أوكرانيا تعكس أهمية علاقاته مع روسيا

محللون: وساطة ولي عهد السعودية في أوكرانيا تعكس أهمية علاقاته مع روسيا
الأولمبي الليبي يفوز برباعية في شباك رواندا

الأولمبي الليبي يفوز برباعية في شباك رواندا
كونتي يدعو إلى مقاربة أوروبية مع روسيا والدفع نحو مفاوضات سلام

كونتي يدعو إلى مقاربة أوروبية مع روسيا والدفع نحو مفاوضات سلام
مصرفي لبناني: قانون ضبط رأس المال هو «الحل» بعد اقتحام مودعين لـ«بلوم»

مصرفي لبناني: قانون ضبط رأس المال هو «الحل» بعد اقتحام مودعين لـ«بلوم»
كاركاتير حليم - الفساد في ليبيا

كاركاتير حليم - الفساد في ليبيا
تراجع النفط جراء مخاوف الركود.. وخام «غرب تكساس» دون 80 دولارا

تراجع النفط جراء مخاوف الركود.. وخام «غرب تكساس» دون 80 دولارا
تركيا تطالب بـ«خارطة طريق ملموسة» في ليبيا

تركيا تطالب بـ«خارطة طريق ملموسة» في ليبيا
اختلاس 45 مليار دولار من إعانات البطالة بالولايات المتحدة خلال تفشي كوفيد

اختلاس 45 مليار دولار من إعانات البطالة بالولايات المتحدة خلال تفشي كوفيد
جريدة «الوسط»: تقرير ديوان المحاسبة صحيفة اتهام لحكومة الدبيبة

جريدة «الوسط»: تقرير ديوان المحاسبة صحيفة اتهام لحكومة الدبيبة
نورلاند يتحدث من نيويورك عن «أفكار جديدة» بشأن ليبيا

نورلاند يتحدث من نيويورك عن «أفكار جديدة» بشأن ليبيا
شاهد في «فلوسنا».. مسؤولان بديوان المحاسبة يوضحان ملاحظات تقرير 2021

شاهد في «فلوسنا».. مسؤولان بديوان المحاسبة يوضحان ملاحظات تقرير 2021
رئيس هيئة الأوقاف: تقرير ديوان المحاسبة يخترق الأمن القومي الليبي

رئيس هيئة الأوقاف: تقرير ديوان المحاسبة يخترق الأمن القومي الليبي
الدبيبة: سنكسر أي قانون لمساعدة المواطنين.. وتصرف ديوان المحاسبة غير مسؤول

الدبيبة: سنكسر أي قانون لمساعدة المواطنين.. وتصرف ديوان المحاسبة غير مسؤول
القيب يرد على تقرير «المحاسبة» بشأن «الآيفون»: مزايا وفق القانون

القيب يرد على تقرير «المحاسبة» بشأن «الآيفون»: مزايا وفق القانون
«المدعي العسكري»: وزيرة العدل أصدرت أمرا بالإفراج الصحي عن منصور ضو

«المدعي العسكري»: وزيرة العدل أصدرت أمرا بالإفراج الصحي عن منصور ضو
ماذا قال تقرير «المحاسبة» عن هدايا وسيارات الدبيبة وسكن أبوجناح وآيفون القيب؟

ماذا قال تقرير «المحاسبة» عن هدايا وسيارات الدبيبة وسكن أبوجناح وآيفون القيب؟
محمد محسن يغني «ضي القمر» باللهجة الليبية (فيديو)

محمد محسن يغني «ضي القمر» باللهجة الليبية (فيديو)
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
60 مليار إسترليني كلفة وضع حد أقصى لأسعار الطاقة بالمملكة المتحدة خلال 6 أشهر
60 مليار إسترليني كلفة وضع حد أقصى لأسعار الطاقة بالمملكة المتحدة...
ازدياد تباطؤ الاقتصاد في منطقة اليورو مع صعود مخاوف الركود
ازدياد تباطؤ الاقتصاد في منطقة اليورو مع صعود مخاوف الركود
هبوط قياسي للجنيه الإسترليني للمرة الأولى منذ 37 عاما
هبوط قياسي للجنيه الإسترليني للمرة الأولى منذ 37 عاما
تراجع النفط جراء مخاوف الركود.. وخام «غرب تكساس» دون 80 دولارا
تراجع النفط جراء مخاوف الركود.. وخام «غرب تكساس» دون 80 دولارا
مصرفي لبناني: قانون ضبط رأس المال هو «الحل» بعد اقتحام مودعين لـ«بلوم»
مصرفي لبناني: قانون ضبط رأس المال هو «الحل» بعد اقتحام مودعين ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدولار عند أعلى مستوياته خلال 20 عاما
الدولار عند أعلى مستوياته خلال 20 عاما...
ليز تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين
ليز تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين...
5 محاولات لاسترداد أموال بالقوة من مصارف في لبنان في يوم واحد
5 محاولات لاسترداد أموال بالقوة من مصارف في لبنان في يوم ......
ماكرون: فرنسا تستعد لتقديم مزيد الغاز لألمانيا مقابل تأمين الكهرباء لباريس
ماكرون: فرنسا تستعد لتقديم مزيد الغاز لألمانيا مقابل تأمين ......
«غازبروم»: الصين ستسدد ثمن شحنات الغاز الروسية باليوان والروبل
«غازبروم»: الصين ستسدد ثمن شحنات الغاز الروسية باليوان ......
المزيد
قطر تعلن عن اتفاق بمليارات الدولارات مع «توتال إنرجي»
قطر تعلن عن اتفاق بمليارات الدولارات مع «توتال إنرجي»...
رئيس البنك الدولي يرفض الاستقالة
رئيس البنك الدولي يرفض الاستقالة...
النفط يهبط لأدنى مستوى في 8 أشهر بسبب صعود الدولار والمخاوف من الركود
النفط يهبط لأدنى مستوى في 8 أشهر بسبب صعود الدولار والمخاوف ......
مصرفي لبناني: قانون ضبط رأس المال هو «الحل» بعد اقتحام مودعين لـ«بلوم»
مصرفي لبناني: قانون ضبط رأس المال هو «الحل» بعد اقتحام ......
تراجع النفط جراء مخاوف الركود.. وخام «غرب تكساس» دون 80 دولارا
تراجع النفط جراء مخاوف الركود.. وخام «غرب تكساس» دون 80 ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط