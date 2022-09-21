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توقعات رفع أسعار الفائد الأميركية تحد من مكاسب النفط

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 سبتمبر 2022, 08:26 صباحا
توقعات رفع أسعار الفائد الأميركية تحد من مكاسب النفط
حقل نفطي في الولايات المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)
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ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، بفعل مخاوف بشأن المعروض، لكن توقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية مرة أخرى حدت المكاسب وسط مخاوف المستثمرين من أنها قد تؤدي إلى ركود، وتضر بالطلب على الوقود.

وزادت العقود الآجلة لخام (برنت) 11 سنتا أو 0.1% إلى 90.73 دولار للبرميل، بعد أن هبطت 1.38 دولار في اليوم السابق، وبلغ خام (غرب تكساس) الوسيط الأميركي 83.99 دولار للبرميل، مرتفعا 5 سنتات أو 0.1%، وانتهى عقد التسليم لشهر أكتوبر بانخفاض 1.28 دولار أمس الثلاثاء، بينما خسر عقد نوفمبر الأكثر نشاطا 1.42 دولار، حسب وكالة «فرانس برس».

نقص المعروض من النفط
وقالت المحللة في «سي إم سي ماركتس»، تينا تينغ، «العامل المؤثر دائما هو مشكلة نقص العرض التي تسببها العقوبات المفروضة على روسيا».

وواجه الاتفاق النووي الإيراني عقبات لن تجلب المزيد من الإمدادات في أي وقت قريب، إذ قالت الولايات المتحدة إنها لا تتوقع انفراجة في إحياء الاتفاق النووي الإيراني للعام 2015 في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، مما يقلل احتمالات عودة الخام الإيراني إلى السوق الدولية.

وتراجع إنتاج مجموعة «أوبك بلس»، منظمة الدول المصدرة للبترول وشركاؤها بما في ذلك روسيا، إلى مستوى قياسي بلغ 3.58 مليون برميل يوميا، وهو رقم أقل من أهدافها الإنتاجية، ما يسلط النقص الضوء على ضيق العرض الأساسي في السوق.

توقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي في وقت لاحق اليوم الأربعاء في سعيه لكبح جماح التضخم، كما ستجتمع البنوك المركزية الأخرى، بما في ذلك بنك إنجلترا، هذا الأسبوع أيضا.

وقالت مؤسسة «فاندا إنسايتس» في سنغافورة، فاندانا هاري ، «في غياب أي تطورات رئيسية جديدة، فإن النفط الخام، بشكل افتراضي، يخضع لتأثير المزاج الكئيب في الأسواق المالية الأوسع».

وغرقت الأسهم في آسيا وارتفعت عائدات السندات اليوم، حيث يستعد المستثمرون لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، كما حلق الدولار قرب أكبر سعر مسجل منذ عقدين أمام سلة العملات الدولية، مما يجعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

في غضون ذلك، ارتفعت مخزونات النفط الخام والوقود الأميركية بنحو مليون برميل للأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء.

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